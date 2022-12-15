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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов США Фэнтези 2017

Рейтинг американских фильмов в жанре фэнтези 2017 года

Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
1 Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
комедия, фэнтези, боевик, приключения 2017, США
8.4
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Тор: Рагнарёк
2 Тор: Рагнарёк
фэнтези, драма, боевик 2017, США
8.3
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Джуманджи: Зов джунглей
3 Джуманджи: Зов джунглей
приключения, семейный, фэнтези 2017, США
8.1
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Меч короля Артура
4 Меч короля Артура
фэнтези, боевик, драма, приключения 2017, США
8.0
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Конг: Остров черепа
5 Конг: Остров черепа
приключения, боевик, фэнтези 2017, США
7.8
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Красавица и чудовище
6 Красавица и чудовище
фэнтези, мелодрама, мюзикл 2017, США
7.6
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Лига справедливости
7 Лига справедливости
фантастика, приключения, боевик, фэнтези 2017, США
7.5
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Мумия
8 Мумия
фэнтези, приключения, боевик 2017, США
7.1
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Легенда о Конане
9 Легенда о Конане
боевик, фэнтези, приключения 2017, США
7.0
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Темная башня
10 Темная башня
фэнтези, фантастика, вестерн, ужасы 2017, США
7.0
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