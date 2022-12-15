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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов США Фэнтези 2016

Рейтинг американских фильмов в жанре фэнтези 2016 года

Доктор Стрэндж
1 Доктор Стрэндж
фэнтези, приключения 2016, США
8.2
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Варкрафт
2 Варкрафт
приключения, боевик, фэнтези 2016, США
8.2
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Дом странных детей мисс Перегрин
3 Дом странных детей мисс Перегрин
фэнтези, приключения 2016, США
8.1
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Алиса в Зазеркалье
4 Алиса в Зазеркалье
семейный, приключения, фэнтези 2016, США
8.0
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Фантастические твари и где они обитают
5 Фантастические твари и где они обитают
семейный, фэнтези, приключения 2016, Великобритания / США
8.0
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Голос монстра
6 Голос монстра
фантастика, фэнтези 2016, США / Испания
7.6
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Люди Икс: Апокалипсис
7 Люди Икс: Апокалипсис
боевик, фэнтези, приключения, фантастика 2016, США
7.6
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Дэдпул
8 Дэдпул
фэнтези, фантастика, боевик 2016, США / Канада
7.5
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Пит и его дракон
9 Пит и его дракон
приключения, семейный, фэнтези 2016, США
7.4
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Книга джунглей
10 Книга джунглей
драма, приключения, фэнтези 2016, США
7.4
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Изгой-Один. Звёздные Войны: Истории
11 Изгой-Один. Звёздные Войны: Истории
боевик, приключения, фантастика, фэнтези 2016, США
7.3
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Черепашки-ниндзя 2
12 Черепашки-ниндзя 2
фантастика, комедия, приключения, фэнтези, боевик 2016, США
7.2
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Тролли
13 Тролли
семейный, анимация, фэнтези, приключения 2016, США
7.2
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Боги Египта
14 Боги Египта
приключения, фэнтези 2016, США
7.0
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Бэтмен против Супермена: На заре справедливости
15 Бэтмен против Супермена: На заре справедливости
приключения, фантастика, боевик, фэнтези 2016, США
6.9
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Большой и добрый великан
16 Большой и добрый великан
фэнтези, семейный 2016, США / Великобритания
6.6
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