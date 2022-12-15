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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов США Фэнтези 2015

Рейтинг американских фильмов в жанре фэнтези 2015 года

Дом
1 Дом
анимация, фэнтези, приключения, фантастика 2015, США
7.7
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Золушка
2 Золушка
мелодрама, фэнтези 2015, США
7.1
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Последний охотник на ведьм
3 Последний охотник на ведьм
фэнтези, боевик, приключения 2015, США
7.1
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Звездные войны: Пробуждение силы
4 Звездные войны: Пробуждение силы
боевик, приключения, фантастика, фэнтези 2015, США
6.9
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Седьмой сын
5 Седьмой сын
фэнтези, семейный, приключения 2015, Великобритания / США / Канада / Китай
6.5
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Крампус
6 Крампус
фэнтези, ужасы, комедия 2015, США
6.1
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Фантастическая четверка
7 Фантастическая четверка
фэнтези, фантастика, боевик 2015, США
5.4
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