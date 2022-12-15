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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов США Фэнтези 2013

Рейтинг американских фильмов в жанре фэнтези 2013 года

Университет монстров
1 Университет монстров
комедия, семейный, фэнтези, приключения, анимация 2013, США
8.3
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Хоббит: Пустошь Смауга
2 Хоббит: Пустошь Смауга
драма, фэнтези, приключения 2013, США / Новая Зеландия
8.2
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Перси Джексон и море чудовищ
3 Перси Джексон и море чудовищ
приключения, семейный, боевик, фэнтези, драма 2013, США
7.4
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Джек - покоритель великанов
4 Джек - покоритель великанов
мелодрама, драма, фэнтези, приключения 2013, США
7.3
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Человек из стали
5 Человек из стали
фантастика, фэнтези, приключения, боевик 2013, США
7.1
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Орудия смерти: Город костей
6 Орудия смерти: Город костей
приключения, боевик, фэнтези, драма 2013, США / Германия
7.1
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Оз: Великий и Ужасный
7 Оз: Великий и Ужасный
фэнтези 2013, США
6.7
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Эпик
8 Эпик
анимация, фэнтези, семейный, приключения 2013, США
6.3
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Философы: Урок выживания
9 Философы: Урок выживания
триллер, фантастика, фэнтези 2013, США
6.2
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