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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов США Фэнтези 2011

Рейтинг американских фильмов в жанре фэнтези 2011 года

Гарри Поттер и Дары смерти. Часть вторая
1 Гарри Поттер и Дары смерти. Часть вторая
семейный, фэнтези, драма, мистика, приключения 2011, США / Великобритания
8.5
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Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1
2 Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1
фэнтези, мелодрама 2011, США
8.2
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Гномео и Джульетта
3 Гномео и Джульетта
фэнтези, анимация, мелодрама, семейный 2011, США / Великобритания
8.1
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Кот в сапогах
4 Кот в сапогах
фэнтези, комедия, анимация, приключения 2011, США
8.1
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Красная шапочка
5 Красная шапочка
драма, триллер, фэнтези 2011, США
7.7
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Война богов: Бессмертные
6 Война богов: Бессмертные
боевик, фэнтези, драма 2011, США
7.4
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Запрещенный прием
7 Запрещенный прием
фэнтези, триллер, боевик 2011, США
7.3
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Ковбои против пришельцев
8 Ковбои против пришельцев
фэнтези, фантастика, боевик, вестерн 2011, США
7.2
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Конан-Варвар
9 Конан-Варвар
приключения, фэнтези, боевик 2011, США
6.8
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