Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов США Фэнтези 2010

Рейтинг американских фильмов в жанре фэнтези 2010 года

Гарри Поттер и Дары смерти. Часть первая
1 Гарри Поттер и Дары смерти. Часть первая
семейный, фэнтези, драма, мистика, приключения 2010, США / Великобритания
8.4
Оцените
Принц Персии: Пески времени
2 Принц Персии: Пески времени
приключения, мелодрама, боевик, фэнтези 2010, США
8.4
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Легенды ночных стражей
3 Легенды ночных стражей
фэнтези, анимация, приключения 2010, США / Австралия
8.2
Оцените
Время ведьм
4 Время ведьм
приключения, фэнтези, драма, триллер 2010, США
7.9
Оцените
Сумерки. Сага. Затмение
5 Сумерки. Сага. Затмение
мелодрама, фэнтези 2010, США
7.7
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Страшно красив
6 Страшно красив
мелодрама, ужасы, фэнтези 2010, США
7.4
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Кошмар на улице Вязов
7 Кошмар на улице Вязов
триллер, фэнтези, ужасы 2010, США
7.3
Оцените
Впусти меня. Сага
8 Впусти меня. Сага
мелодрама, фэнтези, ужасы, триллер 2010, США / Великобритания
7.1
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Древо жизни
9 Древо жизни
драма, фэнтези, фантастика 2010, США
6.7
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Битва Титанов
10 Битва Титанов
боевик, фэнтези, драма 2010, США
6.5
Оцените
Жанр
Страна
Год
Сбросить
Самые ожидаемые фильмы Топ 1000 лучших фильмов Лучшие фильмы в прокате Лучшие фильмы 2021 года Лучшие фильмы 2020 года Лучшие фильмы 2019 года Лучшие фильмы 2018 года Лучшие отечественные фильмы Лучшие фильмы по странам Лучшие фильмы по жанрам Лучшие фильмы по годам
Самые ожидаемые фильмы
771
Аватар 2: Путь воды 15 декабря 2022
206
Аватар 4 17 декабря 2026
173
Аватар 3 19 декабря 2024
148
Аквамен 2 16 марта 2023
131
Черная Пантера: Ваканда навеки 10 ноября 2022
Лучшие фильмы в прокате
9.1
Человек-паук: Нет пути домой
9.1
Зеленая миля
9.0
Черный телефон
9.0
Коати. Легенда джунглей
8.9
Байкал. Удивительные приключения Юмы
Топ 1000 лучших фильмов
9.1
Человек-паук: Нет пути домой
9.1
Зеленая миля
9.0
1+1
9.0
Король Лев
9.0
Ходячий замок
Related video
Сгорела на работе: экстрасенс назвал причину гибели Полищук
Сбежавший в США Крамаров умер так, как боялся больше всего
Не поверите, в чем обвиняли «Спокойной ночи, малыши!»
Олимпийская чемпионка жалуется на маленькую пенсию: «Где-то, наверное, 85-90 тысяч»
Свадебный зал вместо гостиной: иностранцы высмеяли особняк Малышевой
«Врагу не пожелаешь»: вот о какой драме много лет молчала Заворотнюк
«Запад завидовал»: звезда «В бой идут одни старики» напомнил о важном
Звезда «Служебного романа» едва не бросила роль из-за оскорбительно низкого гонорара
Малахов бросил все, чтобы быть рядом с избитой матерью
«Кто ей вернет здоровье?»: россиянам напомнили о подвиге Пугачевой
Повел себя некорректно: из-за чего Моргунов поссорился с Гайдаем
Почти полностью парализован: раскрыто жуткое состояние Бориса Моисеева
Приложение киноафиши