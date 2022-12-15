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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов США Фэнтези 2008

Рейтинг американских фильмов в жанре фэнтези 2008 года

ВАЛЛ-И
1 ВАЛЛ-И
семейный, фэнтези, анимация 2008, США
8.5
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Сумерки
2 Сумерки
фэнтези, мелодрама 2008, США
8.5
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Гарри Поттер и Принц-Полукровка
3 Гарри Поттер и Принц-Полукровка
фэнтези, семейный, приключения 2008, Великобритания / США
7.8
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Сказки на ночь
4 Сказки на ночь
фэнтези, комедия 2008, США
7.6
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Путешествие к центру Земли 3D
5 Путешествие к центру Земли 3D
приключения, боевик, фэнтези, семейный 2008, США
7.5
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Мумия: Гробница Императора Драконов
6 Мумия: Гробница Императора Драконов
боевик, комедия, драма, приключения, ужасы, фэнтези, триллер 2008, Германия / Канада / США
7.0
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