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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов США Семейный 2022

Рейтинг американских фильмов в жанре семейный 2022 года

Ночь в магазине ужастиков 8.4
1 Ночь в магазине ужастиков Семейное фэнтези об одной незабываемой ночи накануне Хэллоуина
приключения, семейный, фэнтези 2022, США
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Миньоны: Грювитация 8.1
2 Миньоны: Грювитация
анимация, фантастика, приключения, комедия, семейный 2022, США / Франция / Япония
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Плохие парни 7.7
3 Плохие парни Авантюрный мультфильм о банде грабителей, которые решают исправиться
анимация, комедия, семейный 2022, США
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Фантастические твари: Тайны Дамблдора 6.6
4 Фантастические твари: Тайны Дамблдора Продолжение франшизы о магическом мире
фантастика, приключения, семейный 2022, США
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Трейлер
Каспер. Легенда возвращается 3.9
5 Каспер. Легенда возвращается Семейный фильм о самом добром привидении в мире
приключения, семейный 2022, США
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