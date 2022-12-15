Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов США Семейный 2016

Рейтинг американских фильмов в жанре семейный 2016 года

Зверополис
1 Зверополис
анимация, боевик, приключения, семейный, комедия 2016, США
8.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Алиса в Зазеркалье
2 Алиса в Зазеркалье
семейный, приключения, фэнтези 2016, США
8.0
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Фантастические твари и где они обитают
3 Фантастические твари и где они обитают
семейный, фэнтези, приключения 2016, Великобритания / США
8.0
Оцените
Пит и его дракон
4 Пит и его дракон
приключения, семейный, фэнтези 2016, США
7.4
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Кунг-фу Панда 3
5 Кунг-фу Панда 3
анимация, приключения, боевик, семейный, комедия 2016, США / Китай
7.4
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Тролли
6 Тролли
семейный, анимация, фэнтези, приключения 2016, США
7.2
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Angry Birds в кино
7 Angry Birds в кино
семейный, анимация, приключения 2016, США / Финляндия
6.9
Оцените
Большой и добрый великан
8 Большой и добрый великан
фэнтези, семейный 2016, США / Великобритания
6.6
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Жанр
Страна
Год
Сбросить
Самые ожидаемые фильмы Топ 1000 лучших фильмов Лучшие фильмы в прокате Лучшие фильмы 2021 года Лучшие фильмы 2020 года Лучшие фильмы 2019 года Лучшие фильмы 2018 года Лучшие отечественные фильмы Лучшие фильмы по странам Лучшие фильмы по жанрам Лучшие фильмы по годам
Самые ожидаемые фильмы
771
Аватар 2: Путь воды 15 декабря 2022
206
Аватар 4 17 декабря 2026
173
Аватар 3 19 декабря 2024
148
Аквамен 2 16 марта 2023
131
Черная Пантера: Ваканда навеки 10 ноября 2022
Лучшие фильмы в прокате
9.1
Человек-паук: Нет пути домой
9.1
Зеленая миля
9.0
Черный телефон
9.0
Коати. Легенда джунглей
8.9
Байкал. Удивительные приключения Юмы
Топ 1000 лучших фильмов
9.1
Человек-паук: Нет пути домой
9.1
Зеленая миля
9.0
1+1
9.0
Король Лев
9.0
Ходячий замок
Related video
Олимпийская чемпионка жалуется на маленькую пенсию: «Где-то, наверное, 85-90 тысяч»
Малахов бросил все, чтобы быть рядом с избитой матерью
Свадебный зал вместо гостиной: иностранцы высмеяли особняк Малышевой
«Врагу не пожелаешь»: вот о какой драме много лет молчала Заворотнюк
Сгорела на работе: экстрасенс назвал причину гибели Полищук
Повел себя некорректно: из-за чего Моргунов поссорился с Гайдаем
Звезда «Служебного романа» едва не бросила роль из-за оскорбительно низкого гонорара
Почти полностью парализован: раскрыто жуткое состояние Бориса Моисеева
«Кто ей вернет здоровье?»: россиянам напомнили о подвиге Пугачевой
«Запад завидовал»: звезда «В бой идут одни старики» напомнил о важном
Сбежавший в США Крамаров умер так, как боялся больше всего
Не поверите, в чем обвиняли «Спокойной ночи, малыши!»
Приложение киноафиши