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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов США Семейный 2011

Рейтинг американских фильмов в жанре семейный 2011 года

Гарри Поттер и Дары смерти. Часть вторая
1 Гарри Поттер и Дары смерти. Часть вторая
семейный, фэнтези, драма, мистика, приключения 2011, США / Великобритания
8.5
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Рио
2 Рио
комедия, семейный, анимация, приключения 2011, США
8.3
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Гномео и Джульетта
3 Гномео и Джульетта
фэнтези, анимация, мелодрама, семейный 2011, США / Великобритания
8.1
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Ранго
4 Ранго
семейный, приключения, анимация 2011, США
8.0
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Элвин и бурундуки 3
5 Элвин и бурундуки 3
семейный, мюзикл, комедия 2011, США
7.9
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Тачки 2
6 Тачки 2
анимация, комедия, семейный 2011, США
7.7
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Приключения Тинтина: Тайна единорога
7 Приключения Тинтина: Тайна единорога
семейный, анимация, приключения, мистика 2011, США / Новая Зеландия / Бельгия
7.7
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Тайна красной планеты 3D
8 Тайна красной планеты 3D
анимация, семейный 2011, США
7.6
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Дети шпионов в 4D
9 Дети шпионов в 4D
фантастика, приключения, семейный, боевик, комедия 2011, США
7.5
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Смурфики
10 Смурфики
семейный, анимация, сказка 2011, США / Бельгия
7.4
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Медведь Йоги
11 Медведь Йоги
анимация, приключения, семейный, комедия 2011, США / Новая Зеландия
6.7
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