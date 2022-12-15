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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов США Семейный 2010

Рейтинг американских фильмов в жанре семейный 2010 года

Рапунцель: Запутанная История
1 Рапунцель: Запутанная История
семейный, мюзикл, анимация, комедия 2010, США
8.5
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Как приручить дракона
2 Как приручить дракона
анимация, семейный, сказка 2010, США
8.5
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Гарри Поттер и Дары смерти. Часть первая
3 Гарри Поттер и Дары смерти. Часть первая
семейный, фэнтези, драма, мистика, приключения 2010, США / Великобритания
8.4
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Гадкий я
4 Гадкий я
семейный, анимация 2010, США
8.2
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Шрэк навсегда
5 Шрэк навсегда
сказка, приключения, семейный, анимация, комедия 2010, США
8.1
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Мегамозг
6 Мегамозг
комедия, семейный, анимация 2010, США
8.1
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Каратэ-пацан
7 Каратэ-пацан
драма, семейный, спорт, боевик 2010, США
8.0
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Ученик чародея
8 Ученик чародея
сказка, семейный, приключения, драма, боевик 2010, США
8.0
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История игрушек: Большой побег
9 История игрушек: Большой побег
драма, приключения, комедия, анимация, семейный 2010, США
8.0
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Алиса в стране чудес
10 Алиса в стране чудес
сказка, приключения, семейный 2010, США
7.5
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Рамона и Бизус
11 Рамона и Бизус
комедия, семейный 2010, США
7.5
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Месть пушистых
12 Месть пушистых
семейный, комедия 2010, США / ОАЭ
7.5
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Мармадюк
13 Мармадюк
семейный, комедия 2010, США
7.5
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Альфа и Омега: Клыкастая братва
14 Альфа и Омега: Клыкастая братва
приключения, семейный, анимация, комедия 2010, США / Индия
7.3
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Повелитель стихий
15 Повелитель стихий
приключения, фантастика, семейный, военный 2010, США
7.0
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