Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов США Семейный 2009

Рейтинг американских фильмов в жанре семейный 2009 года

Хатико: самый верный друг
1 Хатико: самый верный друг
семейный, драма 2009, США
8.9
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Ледниковый период 3: Эра динозавров
2 Ледниковый период 3: Эра динозавров
приключения, анимация, семейный, комедия 2009, США
8.3
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Рождественская история
3 Рождественская история
драма, фэнтези, анимация, семейный 2009, США
8.0
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Элвин и бурундуки 2
4 Элвин и бурундуки 2
фантастика, комедия, семейный, мюзикл 2009, США
7.9
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек
5 Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек
семейный, анимация 2009, США
7.7
Оцените
Вверх
6 Вверх
анимация, семейный, приключения 2009, США
7.7
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Принцесса и лягушка
7 Принцесса и лягушка
мелодрама, мюзикл, комедия, семейный, анимация 2009, США
7.6
Оцените
Смотреть за 1 рубль
История одного вампира
8 История одного вампира
триллер, семейный, мистика, приключения 2009, США
7.4
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Монстры против пришельцев
9 Монстры против пришельцев
комедия, семейный, анимация 2009, США
7.2
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Ночь в музее 2
10 Ночь в музее 2
комедия, боевик, семейный 2009, США
7.0
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Миссия Дарвина
11 Миссия Дарвина
приключения, семейный, анимация, фантастика 2009, США
7.0
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Жанр
Страна
Год
Сбросить
Самые ожидаемые фильмы Топ 1000 лучших фильмов Лучшие фильмы в прокате Лучшие фильмы 2021 года Лучшие фильмы 2020 года Лучшие фильмы 2019 года Лучшие фильмы 2018 года Лучшие отечественные фильмы Лучшие фильмы по странам Лучшие фильмы по жанрам Лучшие фильмы по годам
Самые ожидаемые фильмы
771
Аватар 2: Путь воды 15 декабря 2022
206
Аватар 4 17 декабря 2026
173
Аватар 3 19 декабря 2024
148
Аквамен 2 16 марта 2023
131
Черная Пантера: Ваканда навеки 10 ноября 2022
Лучшие фильмы в прокате
9.1
Человек-паук: Нет пути домой
9.1
Зеленая миля
9.0
Черный телефон
9.0
Коати. Легенда джунглей
8.9
Байкал. Удивительные приключения Юмы
Топ 1000 лучших фильмов
9.1
Человек-паук: Нет пути домой
9.1
Зеленая миля
9.0
1+1
9.0
Король Лев
9.0
Ходячий замок
Related video
«Запад завидовал»: звезда «В бой идут одни старики» напомнил о важном
Свадебный зал вместо гостиной: иностранцы высмеяли особняк Малышевой
Олимпийская чемпионка жалуется на маленькую пенсию: «Где-то, наверное, 85-90 тысяч»
Звезда «Служебного романа» едва не бросила роль из-за оскорбительно низкого гонорара
«Врагу не пожелаешь»: вот о какой драме много лет молчала Заворотнюк
Сгорела на работе: экстрасенс назвал причину гибели Полищук
Повел себя некорректно: из-за чего Моргунов поссорился с Гайдаем
«Кто ей вернет здоровье?»: россиянам напомнили о подвиге Пугачевой
Малахов бросил все, чтобы быть рядом с избитой матерью
Сбежавший в США Крамаров умер так, как боялся больше всего
Не поверите, в чем обвиняли «Спокойной ночи, малыши!»
Почти полностью парализован: раскрыто жуткое состояние Бориса Моисеева
Приложение киноафиши