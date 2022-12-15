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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов США Семейный 2008

Рейтинг американских фильмов в жанре семейный 2008 года

ВАЛЛ-И
1 ВАЛЛ-И
семейный, фэнтези, анимация 2008, США
8.5
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Мадагаскар 2
2 Мадагаскар 2
сказка, семейный, анимация, комедия, приключения 2008, США
8.2
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Вольт
3 Вольт
анимация, комедия, семейный 2008, США
8.2
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Гарри Поттер и Принц-Полукровка
4 Гарри Поттер и Принц-Полукровка
фэнтези, семейный, приключения 2008, Великобритания / США
7.8
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Классный мюзикл: Выпускной
5 Классный мюзикл: Выпускной
мелодрама, комедия, мюзикл, семейный, драма 2008, США
7.8
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Хортон
6 Хортон
семейный, анимация, приключения 2008, США
7.6
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Хроники Нарнии: Принц Каспиан
7 Хроники Нарнии: Принц Каспиан
семейный, сказка, приключения 2008, Великобритания / США
7.5
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Путешествие к центру Земли 3D
8 Путешествие к центру Земли 3D
приключения, боевик, фэнтези, семейный 2008, США
7.5
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Город Эмбер: Побег
9 Город Эмбер: Побег
семейный, приключения, фантастика 2008, США
7.4
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Сезон охоты 2
10 Сезон охоты 2
приключения, комедия, семейный, анимация 2008, США
7.3
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Спайдервик: Хроники
11 Спайдервик: Хроники
семейный, приключения, сказка, драма 2008, США
7.3
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Чернильное сердце
12 Чернильное сердце
сказка, семейный, приключения 2008, Германия / США / Великобритания
7.2
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Приключения Десперо
13 Приключения Десперо
комедия, сказка, приключения, анимация, семейный 2008, Великобритания / США
6.8
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Спиди-гонщик
14 Спиди-гонщик
семейный, спорт, боевик 2008, США
6.7
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Пришельцы на чердаке
15 Пришельцы на чердаке
фантастика, приключения, семейный 2008, США
6.5
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