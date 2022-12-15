Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов США Семейный 2007

Рейтинг американских фильмов в жанре семейный 2007 года

Рататуй
1 Рататуй
комедия, семейный, анимация 2007, США
8.4
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Гарри Поттер и Орден Феникса
2 Гарри Поттер и Орден Феникса
сказка, семейный, драма, приключения 2007, Великобритания / США
8.1
Оцените
Мост в Терабитию
3 Мост в Терабитию
фэнтези, семейный, приключения 2007, США
8.0
Оцените
Золотой компас
4 Золотой компас
драма, приключения, семейный, сказка, триллер 2007, США / Великобритания
7.6
Оцените
Зачарованная
5 Зачарованная
комедия, приключения, сказка, мюзикл, семейный, анимация 2007, США
7.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Шрэк-третий
6 Шрэк-третий
анимация, комедия, приключения, сказка, семейный 2007, США
7.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Мой домашний динозавр
7 Мой домашний динозавр
фантастика, приключения, семейный 2007, США
7.4
Оцените
Лови волну!
8 Лови волну!
анимация, семейный, комедия 2007, США
7.4
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Братц
9 Братц
комедия, семейный 2007, США
7.3
Оцените
Классный мюзикл 2: Каникулы
10 Классный мюзикл 2: Каникулы
мюзикл, семейный, драма, комедия, мелодрама 2007, США
7.3
Оцените
Элвин и бурундуки
11 Элвин и бурундуки
семейный, комедия 2007, США
7.1
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Лавка чудес
12 Лавка чудес
семейный, сказка, комедия 2007, США
6.8
Оцените
Жанр
Страна
Год
Сбросить
Самые ожидаемые фильмы Топ 1000 лучших фильмов Лучшие фильмы в прокате Лучшие фильмы 2021 года Лучшие фильмы 2020 года Лучшие фильмы 2019 года Лучшие фильмы 2018 года Лучшие отечественные фильмы Лучшие фильмы по странам Лучшие фильмы по жанрам Лучшие фильмы по годам
Самые ожидаемые фильмы
771
Аватар 2: Путь воды 15 декабря 2022
206
Аватар 4 17 декабря 2026
173
Аватар 3 19 декабря 2024
148
Аквамен 2 16 марта 2023
131
Черная Пантера: Ваканда навеки 10 ноября 2022
Лучшие фильмы в прокате
9.1
Человек-паук: Нет пути домой
9.1
Зеленая миля
9.0
Черный телефон
9.0
Коати. Легенда джунглей
8.9
Байкал. Удивительные приключения Юмы
Топ 1000 лучших фильмов
9.1
Человек-паук: Нет пути домой
9.1
Зеленая миля
9.0
1+1
9.0
Король Лев
9.0
Ходячий замок
Related video
Малахов бросил все, чтобы быть рядом с избитой матерью
«Кто ей вернет здоровье?»: россиянам напомнили о подвиге Пугачевой
Не поверите, в чем обвиняли «Спокойной ночи, малыши!»
Свадебный зал вместо гостиной: иностранцы высмеяли особняк Малышевой
Звезда «Служебного романа» едва не бросила роль из-за оскорбительно низкого гонорара
Сгорела на работе: экстрасенс назвал причину гибели Полищук
«Врагу не пожелаешь»: вот о какой драме много лет молчала Заворотнюк
Сбежавший в США Крамаров умер так, как боялся больше всего
Повел себя некорректно: из-за чего Моргунов поссорился с Гайдаем
«Запад завидовал»: звезда «В бой идут одни старики» напомнил о важном
Олимпийская чемпионка жалуется на маленькую пенсию: «Где-то, наверное, 85-90 тысяч»
Почти полностью парализован: раскрыто жуткое состояние Бориса Моисеева
Приложение киноафиши