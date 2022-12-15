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1
Король Лев
мюзикл, приключения, драма, семейный, комедия, анимация
1994, США
9.0
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2
Хатико: самый верный друг
семейный, драма
2009, США
8.9
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3
Как приручить дракона 3
анимация, семейный, комедия, приключения
2018, США
8.8
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4
Душа
анимация, семейный, приключения, комедия
2020, США
8.8
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5
101 далматинец
семейный, приключения, анимация
1961, США
8.8
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6
Малефисента: Владычица тьмы
фэнтези, семейный, приключения
2019, США
8.6
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7
Холодное сердце 2
анимация, семейный, детский
2019, США
8.6
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8
Собачья жизнь 2
семейный
2019, США
8.6
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9
ВАЛЛ-И
семейный, фэнтези, анимация
2008, США
8.5
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10
Холодное сердце
приключения, анимация, семейный
2013, США
8.5
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11
Зверополис
анимация, боевик, приключения, семейный, комедия
2016, США
8.5
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12
Ледниковый период
комедия, приключения, анимация, семейный
2002, США
8.5
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13
Рапунцель: Запутанная История
семейный, мюзикл, анимация, комедия
2010, США
8.5
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14
Джуманджи
семейный, триллер, комедия, приключения, фантастика, драма
1995, США
8.5
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15
Зов предков
приключения, анимация, семейный
2020, США
8.5
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16
Король Лев
фантастика, семейный
2019, США
8.5
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17
Как приручить дракона
анимация, семейный, сказка
2010, США
8.5
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18
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть вторая
семейный, фэнтези, драма, мистика, приключения
2011, США / Великобритания
8.5
Оцените
19
Шрэк
анимация, семейный, комедия
2001, США
8.4
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20
Гарри Поттер и Тайная Комната
мистика, приключения, сказка, семейный
2002, США / Великобритания / Германия
8.4
Оцените
21
Рататуй
комедия, семейный, анимация
2007, США
8.4
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22
Гарри Поттер и философский камень
приключения, семейный, сказка
2001, Великобритания / США
8.4
Оцените
23
Анастасия
анимация, сказка, драма, мюзикл, семейный, приключения
1997, США
8.4
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24
Гарри Поттер и кубок огня
семейный, приключения, триллер, фэнтези, сказка
2005, США / Великобритания
8.4
Оцените
25
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть первая
семейный, фэнтези, драма, мистика, приключения
2010, США / Великобритания
8.4
Оцените
26
Университет монстров
комедия, семейный, фэнтези, приключения, анимация
2013, США
8.3
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27
Аладдин
сказка, мюзикл, семейный, анимация, комедия, приключения
1992, США
8.3
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28
Шрэк 2
сказка, комедия, анимация, приключения, семейный
2004, США
8.3
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29
Красавица и чудовище
сказка, мелодрама, мюзикл, семейный, анимация
1991, США
8.3
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30
Рио
комедия, семейный, анимация, приключения
2011, США
8.3
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31
Камуфляж и шпионаж
анимация, фантастика, семейный
2019, США
8.3
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32
Ледниковый период 3: Эра динозавров
приключения, анимация, семейный, комедия
2009, США
8.3
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33
Гарри Поттер и узник Азкабана
приключения, семейный, фэнтези
2004, США / Великобритания
8.3
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34
Корпорация Монстров
семейный, сказка, комедия, анимация
2001, США
8.3
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35
Большой красный пес Клиффорд
анимация, семейный
2021, США
8.2
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36
Вперёд
анимация, семейный, приключения, комедия, фэнтези
2019, США
8.2
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37
Мадагаскар 2
сказка, семейный, анимация, комедия, приключения
2008, США
8.2
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38
Ральф против интернета
анимация, комедия, фантастика, приключения, семейный
2018, США
8.2
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39
Вольт
анимация, комедия, семейный
2008, США
8.2
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40
Ледниковый период 4: Континентальный дрейф
комедия, анимация, семейный, приключения
2012, США
8.2
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41
Ледниковый период 2: Глобальное потепление
комедия, семейный, анимация
2006, США
8.2
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42
Мулан
семейный, анимация
1998, США
8.2
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43
Гадкий я
семейный, анимация
2010, США
8.2
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44
Мадагаскар 3
анимация, семейный
2012, США
8.2
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45
Шрэк навсегда
сказка, приключения, семейный, анимация, комедия
2010, США
8.1
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46
Джуманджи: Зов джунглей
приключения, семейный, фэнтези
2017, США
8.1
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47
Гномео и Джульетта
фэнтези, анимация, мелодрама, семейный
2011, США / Великобритания
8.1
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48
Путь домой
приключения, семейный
2019, США
8.1
Оцените
49
Динозавр
семейный, приключения, анимация
2000, США
8.1
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50
Гарри Поттер и Орден Феникса
сказка, семейный, драма, приключения
2007, Великобритания / США
8.1
Оцените
51
Семейка Крудс
анимация, комедия, приключения, семейный
2013, США
8.1
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52
Монстры на каникулах 3: Море зовет
анимация, семейный, комедия
2018, США
8.1
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53
Мегамозг
комедия, семейный, анимация
2010, США
8.1
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54
Семейка Аддамс: Горящий тур
анимация, ужасы, комедия, семейный
2021, США / Великобритания / Канада
8.1
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55
Храбрая сердцем
семейный, анимация
2012, США
8.0
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56
Мост в Терабитию
фэнтези, семейный, приключения
2007, США
8.0
Оцените
57
Алиса в Зазеркалье
семейный, приключения, фэнтези
2016, США
8.0
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58
Город героев
комедия, боевик, анимация, семейный
2014, США
8.0
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59
Каратэ-пацан
драма, семейный, спорт, боевик
2010, США
8.0
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60
Монстры на каникулах
комедия, анимация, семейный
2012, США
8.0
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61
Спирит: Душа прерий
вестерн, анимация, приключения, семейный
2002, США
8.0
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62
Белый плен
приключения, семейный, драма, мелодрама
2005, США
8.0
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63
Рождественская история
драма, фэнтези, анимация, семейный
2009, США
8.0
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64
Ученик чародея
сказка, семейный, приключения, драма, боевик
2010, США
8.0
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65
Ранго
семейный, приключения, анимация
2011, США
8.0
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66
Фантастические твари и где они обитают
семейный, фэнтези, приключения
2016, Великобритания / США
8.0
Оцените
67
История игрушек: Большой побег
драма, приключения, комедия, анимация, семейный
2010, США
8.0
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68
Хранители снов
семейный, анимация, приключения
2012, США
7.9
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69
Кролик Питер
анимация, семейный, детский
2018, США
7.9
Оцените
70
Один дома
криминал, комедия, семейный
1990, США
7.9
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71
Элвин и бурундуки 2
фантастика, комедия, семейный, мюзикл
2009, США
7.9
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72
Элвин и бурундуки 3
семейный, мюзикл, комедия
2011, США
7.9
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73
Гадкий я 2
анимация, семейный
2013, США
7.8
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74
Гарри Поттер и Принц-Полукровка
фэнтези, семейный, приключения
2008, Великобритания / США
7.8
Оцените
75
Смывайся!
семейный, комедия, анимация
2006, США / Великобритания
7.8
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76
Волшебная страна
биография, семейный, драма
2004, Великобритания / США
7.8
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77
Классный мюзикл: Выпускной
мелодрама, комедия, мюзикл, семейный, драма
2008, США
7.8
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78
Классный мюзикл
мелодрама, комедия, семейный, мюзикл
2006, США
7.8
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79
Артур и Минипуты
анимация, сказка, семейный
2006, США / Франция
7.7
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80
Дамбо
семейный, фэнтези, приключения
2019, США
7.7
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81
История игрушек 4
комедия, фэнтези, детский, семейный
2019, США
7.7
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82
Тачки 2
анимация, комедия, семейный
2011, США
7.7
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83
Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек
семейный, анимация
2009, США
7.7
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84
Кошмар перед Рождеством
семейный, фэнтези, мюзикл, анимация
1993, США
7.7
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85
Вверх
анимация, семейный, приключения
2009, США
7.7
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86
Приключения Тинтина: Тайна единорога
семейный, анимация, приключения, мистика
2011, США / Новая Зеландия / Бельгия
7.7
Оцените
87
Тайна красной планеты 3D
анимация, семейный
2011, США
7.6
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Смотреть за 1 рубль
88
Принцесса и лягушка
мелодрама, мюзикл, комедия, семейный, анимация
2009, США
7.6
Оцените
Смотреть за 1 рубль
89
Кролик Питер 2
семейный, приключения
2021, США
7.6
Оцените
90
Лесная братва
анимация, семейный, комедия
2006, США
7.6
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91
Босс-молокосос
комедия, семейный
2017, США
7.6
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Смотреть за 1 рубль
92
Золотой компас
драма, приключения, семейный, сказка, триллер
2007, США / Великобритания
7.6
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93
Хортон
семейный, анимация, приключения
2008, США
7.6
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94
Чарли и шоколадная фабрика
приключения, сказка, комедия, семейный
2005, США
7.6
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95
Хроники Нарнии: Принц Каспиан
семейный, сказка, приключения
2008, Великобритания / США
7.5
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96
Мадагаскар
комедия, анимация, приключения, сказка, семейный
2005, США
7.5
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97
Алиса в стране чудес
сказка, приключения, семейный
2010, США
7.5
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98
Эрагон
семейный, приключения, сказка, боевик
2006, США
7.5
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99
Дети шпионов в 4D
фантастика, приключения, семейный, боевик, комедия
2011, США
7.5
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100
Рамона и Бизус
комедия, семейный
2010, США
7.5
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