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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов США Семейный

Рейтинг американских фильмов в жанре семейный

Король Лев
1 Король Лев
мюзикл, приключения, драма, семейный, комедия, анимация 1994, США
9.0
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Хатико: самый верный друг
2 Хатико: самый верный друг
семейный, драма 2009, США
8.9
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Как приручить дракона 3
3 Как приручить дракона 3
анимация, семейный, комедия, приключения 2018, США
8.8
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Душа
4 Душа
анимация, семейный, приключения, комедия 2020, США
8.8
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101 далматинец
5 101 далматинец
семейный, приключения, анимация 1961, США
8.8
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Малефисента: Владычица тьмы
6 Малефисента: Владычица тьмы
фэнтези, семейный, приключения 2019, США
8.6
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Холодное сердце 2
7 Холодное сердце 2
анимация, семейный, детский 2019, США
8.6
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Собачья жизнь 2
8 Собачья жизнь 2
семейный 2019, США
8.6
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ВАЛЛ-И
9 ВАЛЛ-И
семейный, фэнтези, анимация 2008, США
8.5
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Холодное сердце
10 Холодное сердце
приключения, анимация, семейный 2013, США
8.5
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Зверополис
11 Зверополис
анимация, боевик, приключения, семейный, комедия 2016, США
8.5
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Ледниковый период
12 Ледниковый период
комедия, приключения, анимация, семейный 2002, США
8.5
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Рапунцель: Запутанная История
13 Рапунцель: Запутанная История
семейный, мюзикл, анимация, комедия 2010, США
8.5
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Джуманджи
14 Джуманджи
семейный, триллер, комедия, приключения, фантастика, драма 1995, США
8.5
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Зов предков
15 Зов предков
приключения, анимация, семейный 2020, США
8.5
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Король Лев
16 Король Лев
фантастика, семейный 2019, США
8.5
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Как приручить дракона
17 Как приручить дракона
анимация, семейный, сказка 2010, США
8.5
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Гарри Поттер и Дары смерти. Часть вторая
18 Гарри Поттер и Дары смерти. Часть вторая
семейный, фэнтези, драма, мистика, приключения 2011, США / Великобритания
8.5
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Шрэк
19 Шрэк
анимация, семейный, комедия 2001, США
8.4
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Гарри Поттер и Тайная Комната
20 Гарри Поттер и Тайная Комната
мистика, приключения, сказка, семейный 2002, США / Великобритания / Германия
8.4
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Рататуй
21 Рататуй
комедия, семейный, анимация 2007, США
8.4
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Гарри Поттер и философский камень
22 Гарри Поттер и философский камень
приключения, семейный, сказка 2001, Великобритания / США
8.4
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Анастасия
23 Анастасия
анимация, сказка, драма, мюзикл, семейный, приключения 1997, США
8.4
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Гарри Поттер и кубок огня
24 Гарри Поттер и кубок огня
семейный, приключения, триллер, фэнтези, сказка 2005, США / Великобритания
8.4
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Гарри Поттер и Дары смерти. Часть первая
25 Гарри Поттер и Дары смерти. Часть первая
семейный, фэнтези, драма, мистика, приключения 2010, США / Великобритания
8.4
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Университет монстров
26 Университет монстров
комедия, семейный, фэнтези, приключения, анимация 2013, США
8.3
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Аладдин
27 Аладдин
сказка, мюзикл, семейный, анимация, комедия, приключения 1992, США
8.3
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Шрэк 2
28 Шрэк 2
сказка, комедия, анимация, приключения, семейный 2004, США
8.3
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Красавица и чудовище
29 Красавица и чудовище
сказка, мелодрама, мюзикл, семейный, анимация 1991, США
8.3
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Рио
30 Рио
комедия, семейный, анимация, приключения 2011, США
8.3
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Камуфляж и шпионаж
31 Камуфляж и шпионаж
анимация, фантастика, семейный 2019, США
8.3
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Ледниковый период 3: Эра динозавров
32 Ледниковый период 3: Эра динозавров
приключения, анимация, семейный, комедия 2009, США
8.3
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Гарри Поттер и узник Азкабана
33 Гарри Поттер и узник Азкабана
приключения, семейный, фэнтези 2004, США / Великобритания
8.3
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Корпорация Монстров
34 Корпорация Монстров
семейный, сказка, комедия, анимация 2001, США
8.3
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Большой красный пес Клиффорд
35 Большой красный пес Клиффорд
анимация, семейный 2021, США
8.2
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Вперёд
36 Вперёд
анимация, семейный, приключения, комедия, фэнтези 2019, США
8.2
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Мадагаскар 2
37 Мадагаскар 2
сказка, семейный, анимация, комедия, приключения 2008, США
8.2
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Ральф против интернета
38 Ральф против интернета
анимация, комедия, фантастика, приключения, семейный 2018, США
8.2
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Вольт
39 Вольт
анимация, комедия, семейный 2008, США
8.2
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Ледниковый период 4: Континентальный дрейф
40 Ледниковый период 4: Континентальный дрейф
комедия, анимация, семейный, приключения 2012, США
8.2
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Ледниковый период 2: Глобальное потепление
41 Ледниковый период 2: Глобальное потепление
комедия, семейный, анимация 2006, США
8.2
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Мулан
42 Мулан
семейный, анимация 1998, США
8.2
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Гадкий я
43 Гадкий я
семейный, анимация 2010, США
8.2
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Мадагаскар 3
44 Мадагаскар 3
анимация, семейный 2012, США
8.2
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Шрэк навсегда
45 Шрэк навсегда
сказка, приключения, семейный, анимация, комедия 2010, США
8.1
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Джуманджи: Зов джунглей
46 Джуманджи: Зов джунглей
приключения, семейный, фэнтези 2017, США
8.1
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Гномео и Джульетта
47 Гномео и Джульетта
фэнтези, анимация, мелодрама, семейный 2011, США / Великобритания
8.1
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Путь домой
48 Путь домой
приключения, семейный 2019, США
8.1
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Динозавр
49 Динозавр
семейный, приключения, анимация 2000, США
8.1
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Гарри Поттер и Орден Феникса
50 Гарри Поттер и Орден Феникса
сказка, семейный, драма, приключения 2007, Великобритания / США
8.1
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Семейка Крудс
51 Семейка Крудс
анимация, комедия, приключения, семейный 2013, США
8.1
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Монстры на каникулах 3: Море зовет
52 Монстры на каникулах 3: Море зовет
анимация, семейный, комедия 2018, США
8.1
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Мегамозг
53 Мегамозг
комедия, семейный, анимация 2010, США
8.1
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Семейка Аддамс: Горящий тур
54 Семейка Аддамс: Горящий тур
анимация, ужасы, комедия, семейный 2021, США / Великобритания / Канада
8.1
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Храбрая сердцем
55 Храбрая сердцем
семейный, анимация 2012, США
8.0
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Мост в Терабитию
56 Мост в Терабитию
фэнтези, семейный, приключения 2007, США
8.0
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Алиса в Зазеркалье
57 Алиса в Зазеркалье
семейный, приключения, фэнтези 2016, США
8.0
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Город героев
58 Город героев
комедия, боевик, анимация, семейный 2014, США
8.0
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Каратэ-пацан
59 Каратэ-пацан
драма, семейный, спорт, боевик 2010, США
8.0
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Монстры на каникулах
60 Монстры на каникулах
комедия, анимация, семейный 2012, США
8.0
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Спирит: Душа прерий
61 Спирит: Душа прерий
вестерн, анимация, приключения, семейный 2002, США
8.0
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Белый плен
62 Белый плен
приключения, семейный, драма, мелодрама 2005, США
8.0
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Рождественская история
63 Рождественская история
драма, фэнтези, анимация, семейный 2009, США
8.0
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Ученик чародея
64 Ученик чародея
сказка, семейный, приключения, драма, боевик 2010, США
8.0
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Ранго
65 Ранго
семейный, приключения, анимация 2011, США
8.0
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Фантастические твари и где они обитают
66 Фантастические твари и где они обитают
семейный, фэнтези, приключения 2016, Великобритания / США
8.0
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История игрушек: Большой побег
67 История игрушек: Большой побег
драма, приключения, комедия, анимация, семейный 2010, США
8.0
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Хранители снов
68 Хранители снов
семейный, анимация, приключения 2012, США
7.9
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Кролик Питер
69 Кролик Питер
анимация, семейный, детский 2018, США
7.9
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Один дома
70 Один дома
криминал, комедия, семейный 1990, США
7.9
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Элвин и бурундуки 2
71 Элвин и бурундуки 2
фантастика, комедия, семейный, мюзикл 2009, США
7.9
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Элвин и бурундуки 3
72 Элвин и бурундуки 3
семейный, мюзикл, комедия 2011, США
7.9
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Гадкий я 2
73 Гадкий я 2
анимация, семейный 2013, США
7.8
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Гарри Поттер и Принц-Полукровка
74 Гарри Поттер и Принц-Полукровка
фэнтези, семейный, приключения 2008, Великобритания / США
7.8
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Смывайся!
75 Смывайся!
семейный, комедия, анимация 2006, США / Великобритания
7.8
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Волшебная страна
76 Волшебная страна
биография, семейный, драма 2004, Великобритания / США
7.8
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Классный мюзикл: Выпускной
77 Классный мюзикл: Выпускной
мелодрама, комедия, мюзикл, семейный, драма 2008, США
7.8
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Классный мюзикл
78 Классный мюзикл
мелодрама, комедия, семейный, мюзикл 2006, США
7.8
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Артур и Минипуты
79 Артур и Минипуты
анимация, сказка, семейный 2006, США / Франция
7.7
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Дамбо
80 Дамбо
семейный, фэнтези, приключения 2019, США
7.7
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История игрушек 4
81 История игрушек 4
комедия, фэнтези, детский, семейный 2019, США
7.7
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Тачки 2
82 Тачки 2
анимация, комедия, семейный 2011, США
7.7
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Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек
83 Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек
семейный, анимация 2009, США
7.7
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Кошмар перед Рождеством
84 Кошмар перед Рождеством
семейный, фэнтези, мюзикл, анимация 1993, США
7.7
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Вверх
85 Вверх
анимация, семейный, приключения 2009, США
7.7
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Приключения Тинтина: Тайна единорога
86 Приключения Тинтина: Тайна единорога
семейный, анимация, приключения, мистика 2011, США / Новая Зеландия / Бельгия
7.7
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Тайна красной планеты 3D
87 Тайна красной планеты 3D
анимация, семейный 2011, США
7.6
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Принцесса и лягушка
88 Принцесса и лягушка
мелодрама, мюзикл, комедия, семейный, анимация 2009, США
7.6
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Кролик Питер 2
89 Кролик Питер 2
семейный, приключения 2021, США
7.6
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Лесная братва
90 Лесная братва
анимация, семейный, комедия 2006, США
7.6
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Босс-молокосос
91 Босс-молокосос
комедия, семейный 2017, США
7.6
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Золотой компас
92 Золотой компас
драма, приключения, семейный, сказка, триллер 2007, США / Великобритания
7.6
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Хортон
93 Хортон
семейный, анимация, приключения 2008, США
7.6
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Чарли и шоколадная фабрика
94 Чарли и шоколадная фабрика
приключения, сказка, комедия, семейный 2005, США
7.6
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Хроники Нарнии: Принц Каспиан
95 Хроники Нарнии: Принц Каспиан
семейный, сказка, приключения 2008, Великобритания / США
7.5
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Мадагаскар
96 Мадагаскар
комедия, анимация, приключения, сказка, семейный 2005, США
7.5
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Алиса в стране чудес
97 Алиса в стране чудес
сказка, приключения, семейный 2010, США
7.5
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Эрагон
98 Эрагон
семейный, приключения, сказка, боевик 2006, США
7.5
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Дети шпионов в 4D
99 Дети шпионов в 4D
фантастика, приключения, семейный, боевик, комедия 2011, США
7.5
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Рамона и Бизус
100 Рамона и Бизус
комедия, семейный 2010, США
7.5
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