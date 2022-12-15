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1
Пираты Карибского моря: На краю света
сказка, боевик, комедия, приключения
2007, США
8.6
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2
Как приручить дракона
анимация, семейный, сказка
2010, США
8.5
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3
Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца
боевик, сказка, комедия, приключения
2006, США
8.4
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4
Гарри Поттер и Тайная Комната
мистика, приключения, сказка, семейный
2002, США / Великобритания / Германия
8.4
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5
Гарри Поттер и философский камень
приключения, семейный, сказка
2001, Великобритания / США
8.4
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6
Анастасия
анимация, сказка, драма, мюзикл, семейный, приключения
1997, США
8.4
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7
Гарри Поттер и кубок огня
семейный, приключения, триллер, фэнтези, сказка
2005, США / Великобритания
8.4
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8
Престиж
сказка, триллер, фантастика, драма
2006, США / Великобритания
8.3
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9
Аладдин
сказка, мюзикл, семейный, анимация, комедия, приключения
1992, США
8.3
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10
Шрэк 2
сказка, комедия, анимация, приключения, семейный
2004, США
8.3
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11
Красавица и чудовище
сказка, мелодрама, мюзикл, семейный, анимация
1991, США
8.3
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12
Мумия
триллер, комедия, боевик, сказка, ужасы, приключения
1999, США
8.3
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13
Корпорация Монстров
семейный, сказка, комедия, анимация
2001, США
8.3
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14
Константин: повелитель тьмы
триллер, боевик, сказка, драма
2005, США / Германия
8.2
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15
Мадагаскар 2
сказка, семейный, анимация, комедия, приключения
2008, США
8.2
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16
Шрэк навсегда
сказка, приключения, семейный, анимация, комедия
2010, США
8.1
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17
Брюс Всемогущий
сказка, комедия
2003, США
8.1
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18
Звездная пыль
приключения, мелодрама, сказка
2007, Великобритания / США
8.1
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19
Гарри Поттер и Орден Феникса
сказка, семейный, драма, приключения
2007, Великобритания / США
8.1
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20
Ученик чародея
сказка, семейный, приключения, драма, боевик
2010, США
8.0
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21
Ван Хельсинг
приключения, ужасы, боевик, сказка
2004, США / Чехия
7.9
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22
Бэтмен: начало
криминал, триллер, приключения, сказка, боевик
2005, США
7.9
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23
Эдвард руки-ножницы
сказка, драма, мелодрама, комедия
1990, США
7.8
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24
Труп невесты
анимация, сказка
2005, США
7.8
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25
Крупная рыба
приключения, сказка, комедия, драма
2003, США
7.8
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26
Призрак оперы
драма, триллер, мюзикл, сказка, мелодрама
2004, США / Великобритания
7.8
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27
Бесконечная история
сказка, приключения, драма
1984, ФРГ / США
7.8
Оцените
28
Артур и Минипуты
анимация, сказка, семейный
2006, США / Франция
7.7
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29
Другой мир
сказка, боевик, ужасы
2003, США / Германия / Венгрия / Великобритания
7.7
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30
Перси Джексон и похититель молний
фэнтези, сказка
2009, Канада / США
7.6
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31
Золотой компас
драма, приключения, семейный, сказка, триллер
2007, США / Великобритания
7.6
Оцените
32
Чарли и шоколадная фабрика
приключения, сказка, комедия, семейный
2005, США
7.6
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33
Хроники Нарнии: Принц Каспиан
семейный, сказка, приключения
2008, Великобритания / США
7.5
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34
Мадагаскар
комедия, анимация, приключения, сказка, семейный
2005, США
7.5
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35
Алиса в стране чудес
сказка, приключения, семейный
2010, США
7.5
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36
Эрагон
семейный, приключения, сказка, боевик
2006, США
7.5
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37
Зачарованная
комедия, приключения, сказка, мюзикл, семейный, анимация
2007, США
7.5
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38
Шрэк-третий
анимация, комедия, приключения, сказка, семейный
2007, США
7.5
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39
Лабиринт Фавна
драма, сказка, ужасы, триллер
2006, Мексика / Испания / США
7.4
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40
Хроники Нарнии: лев, колдунья и волшебный шкаф
сказка, боевик, семейный, драма, приключения
2005, США
7.4
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41
Смурфики
семейный, анимация, сказка
2011, США / Бельгия
7.4
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42
Ночь в музее
семейный, комедия, сказка
2006, США
7.4
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43
Спайдервик: Хроники
семейный, приключения, сказка, драма
2008, США
7.3
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44
Чернильное сердце
сказка, семейный, приключения
2008, Германия / США / Великобритания
7.2
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45
Зубная фея
сказка, комедия
2009, США / Канада
7.2
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46
Лемони Сникет: 33 несчастья
комедия, сказка, семейный, приключения
2004, США / Германия
7.1
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47
Цыпочка
комедия, сказка
2002, США
6.9
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48
Приключения Десперо
комедия, сказка, приключения, анимация, семейный
2008, Великобритания / США
6.8
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49
Лавка чудес
семейный, сказка, комедия
2007, США
6.8
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50
Белоснежка и охотник
сказка, приключения, боевик
2012, США
6.6
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