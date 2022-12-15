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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов США Сказка

Рейтинг американских фильмов в жанре сказка

Пираты Карибского моря: На краю света
1 Пираты Карибского моря: На краю света
сказка, боевик, комедия, приключения 2007, США
8.6
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Как приручить дракона
2 Как приручить дракона
анимация, семейный, сказка 2010, США
8.5
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Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца
3 Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца
боевик, сказка, комедия, приключения 2006, США
8.4
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Гарри Поттер и Тайная Комната
4 Гарри Поттер и Тайная Комната
мистика, приключения, сказка, семейный 2002, США / Великобритания / Германия
8.4
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Гарри Поттер и философский камень
5 Гарри Поттер и философский камень
приключения, семейный, сказка 2001, Великобритания / США
8.4
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Анастасия
6 Анастасия
анимация, сказка, драма, мюзикл, семейный, приключения 1997, США
8.4
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Гарри Поттер и кубок огня
7 Гарри Поттер и кубок огня
семейный, приключения, триллер, фэнтези, сказка 2005, США / Великобритания
8.4
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Престиж
8 Престиж
сказка, триллер, фантастика, драма 2006, США / Великобритания
8.3
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Аладдин
9 Аладдин
сказка, мюзикл, семейный, анимация, комедия, приключения 1992, США
8.3
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Шрэк 2
10 Шрэк 2
сказка, комедия, анимация, приключения, семейный 2004, США
8.3
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Красавица и чудовище
11 Красавица и чудовище
сказка, мелодрама, мюзикл, семейный, анимация 1991, США
8.3
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Мумия
12 Мумия
триллер, комедия, боевик, сказка, ужасы, приключения 1999, США
8.3
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Корпорация Монстров
13 Корпорация Монстров
семейный, сказка, комедия, анимация 2001, США
8.3
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Константин: повелитель тьмы
14 Константин: повелитель тьмы
триллер, боевик, сказка, драма 2005, США / Германия
8.2
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Мадагаскар 2
15 Мадагаскар 2
сказка, семейный, анимация, комедия, приключения 2008, США
8.2
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Шрэк навсегда
16 Шрэк навсегда
сказка, приключения, семейный, анимация, комедия 2010, США
8.1
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Брюс Всемогущий
17 Брюс Всемогущий
сказка, комедия 2003, США
8.1
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Звездная пыль
18 Звездная пыль
приключения, мелодрама, сказка 2007, Великобритания / США
8.1
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Гарри Поттер и Орден Феникса
19 Гарри Поттер и Орден Феникса
сказка, семейный, драма, приключения 2007, Великобритания / США
8.1
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Ученик чародея
20 Ученик чародея
сказка, семейный, приключения, драма, боевик 2010, США
8.0
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Ван Хельсинг
21 Ван Хельсинг
приключения, ужасы, боевик, сказка 2004, США / Чехия
7.9
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Бэтмен: начало
22 Бэтмен: начало
криминал, триллер, приключения, сказка, боевик 2005, США
7.9
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Эдвард руки-ножницы
23 Эдвард руки-ножницы
сказка, драма, мелодрама, комедия 1990, США
7.8
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Труп невесты
24 Труп невесты
анимация, сказка 2005, США
7.8
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Крупная рыба
25 Крупная рыба
приключения, сказка, комедия, драма 2003, США
7.8
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Призрак оперы
26 Призрак оперы
драма, триллер, мюзикл, сказка, мелодрама 2004, США / Великобритания
7.8
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Бесконечная история
27 Бесконечная история
сказка, приключения, драма 1984, ФРГ / США
7.8
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Артур и Минипуты
28 Артур и Минипуты
анимация, сказка, семейный 2006, США / Франция
7.7
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Другой мир
29 Другой мир
сказка, боевик, ужасы 2003, США / Германия / Венгрия / Великобритания
7.7
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Перси Джексон и похититель молний
30 Перси Джексон и похититель молний
фэнтези, сказка 2009, Канада / США
7.6
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Золотой компас
31 Золотой компас
драма, приключения, семейный, сказка, триллер 2007, США / Великобритания
7.6
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Чарли и шоколадная фабрика
32 Чарли и шоколадная фабрика
приключения, сказка, комедия, семейный 2005, США
7.6
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Хроники Нарнии: Принц Каспиан
33 Хроники Нарнии: Принц Каспиан
семейный, сказка, приключения 2008, Великобритания / США
7.5
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Мадагаскар
34 Мадагаскар
комедия, анимация, приключения, сказка, семейный 2005, США
7.5
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Алиса в стране чудес
35 Алиса в стране чудес
сказка, приключения, семейный 2010, США
7.5
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Эрагон
36 Эрагон
семейный, приключения, сказка, боевик 2006, США
7.5
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Зачарованная
37 Зачарованная
комедия, приключения, сказка, мюзикл, семейный, анимация 2007, США
7.5
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Шрэк-третий
38 Шрэк-третий
анимация, комедия, приключения, сказка, семейный 2007, США
7.5
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Лабиринт Фавна
39 Лабиринт Фавна
драма, сказка, ужасы, триллер 2006, Мексика / Испания / США
7.4
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Хроники Нарнии: лев, колдунья и волшебный шкаф
40 Хроники Нарнии: лев, колдунья и волшебный шкаф
сказка, боевик, семейный, драма, приключения 2005, США
7.4
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Смурфики
41 Смурфики
семейный, анимация, сказка 2011, США / Бельгия
7.4
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Ночь в музее
42 Ночь в музее
семейный, комедия, сказка 2006, США
7.4
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Спайдервик: Хроники
43 Спайдервик: Хроники
семейный, приключения, сказка, драма 2008, США
7.3
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Чернильное сердце
44 Чернильное сердце
сказка, семейный, приключения 2008, Германия / США / Великобритания
7.2
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Зубная фея
45 Зубная фея
сказка, комедия 2009, США / Канада
7.2
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Лемони Сникет: 33 несчастья
46 Лемони Сникет: 33 несчастья
комедия, сказка, семейный, приключения 2004, США / Германия
7.1
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Цыпочка
47 Цыпочка
комедия, сказка 2002, США
6.9
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Приключения Десперо
48 Приключения Десперо
комедия, сказка, приключения, анимация, семейный 2008, Великобритания / США
6.8
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Лавка чудес
49 Лавка чудес
семейный, сказка, комедия 2007, США
6.8
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Белоснежка и охотник
50 Белоснежка и охотник
сказка, приключения, боевик 2012, США
6.6
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