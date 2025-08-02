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Рейтинг американских фильмов в жанре драма 2025 года

Грешники 7.5
1 Грешники Вампиры заявляются на вечеринку, которую закатили гангстеры-близнецы. Авторский хоррор от режиссера «Черной пантеры»
драма 2025, США
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Расплата 2 7.2
2 Расплата 2 Киллер-математик и его брат берутся за опасное расследование. Бен Аффлек и Джон Бернтал в сиквеле «Расплаты» 2016 года
боевик, криминал, драма 2025, США
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Микки 17 7.1
3 Микки 17 Роберт Паттинсон и его клоны осваивают ледяную планету в новом фильме от создателя «Паразитов»
приключения, драма, фантастика 2025, США
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Каратэ-пацан: Легенды 7.1
4 Каратэ-пацан: Легенды Новая часть знаменитой бойцовской франшизы с Ральфом Маччио и Джеки Чаном
боевик, драма 2025, США
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Последнее завтра 6.2
5 Последнее завтра Популярный музыкант знакомится с таинственной девушкой и погружается в онейрический трип
драма 2025, США
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Белоснежка 2.9
6 Белоснежка Игровой ремейк классического диснеевского мультфильма 1937 года по сказке братьев Гримм
приключения, драма, семейный 2025, США / Германия
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