Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов США Драма 2024

Рейтинг американских фильмов в жанре драма 2024 года

Дюна: Часть вторая 8.7
1 Дюна: Часть вторая Продолжение фантастического блокбастера Дени Вильнева
фантастика, боевик, приключения, драма 2024, США / Канада
Оцените
Смотреть трейлер Рецензия
Жизнь Чака 8.0
2 Жизнь Чака Экранизация рассказа Стивена Кинга с Томом Хиддлстоном в главной роли. Фильм одержал победу на кинофестивале "Сандэнс"
драма, фэнтези, фантастика 2024, США
Оцените
Смотреть трейлер Рецензия Билеты
Муфаса: Король лев 7.9
3 Муфаса: Король лев Приквел «Короля льва» о юном отце Симбы
приключения, анимация, драма 2024, США
Оцените
Смотреть трейлер Рецензия
Каскадеры 7.5
4 Каскадеры
боевик, драма 2024, США
Оцените
Смотреть трейлер Рецензия
Время жить 7.5
5 Время жить История любви и стойкости перед лицом смертельной болезни
драма 2024, США
Оцените
Смотреть трейлер
Великая 7.4
6 Великая Байопик с Кейт Уинслет о культовом фотографе XX века
биография, драма 2024, США
Оцените
Смотреть трейлер
Гладиатор 2 7.4
7 Гладиатор 2 Продолжение эпичного блокбастера Ридли Скотта о жестоком Древнем Риме
боевик, приключения, драма 2024, США
Оцените
Смотреть трейлер Рецензия
Горизонты: Часть 1 7.4
8 Горизонты: Часть 1 Масштабный исторический вестерн с Кевином Костнером в главной роли
драма, вестерн 2024, США
Оцените
Смотреть трейлер
Боб Дилан: Никому не известный 7.3
9 Боб Дилан: Никому не известный Музыкальный байопик о пути к славе легендарного артиста
биография, драма, музыка 2024, США
Оцените
Смотреть трейлер Рецензия
Носферату 7.2
10 Носферату Мистическая и пугающая история любви вампира и медиума
драма, фэнтези, ужасы 2024, Чехия / США
Оцените
Смотреть трейлер Рецензия
Не говори никому 7.1
11 Не говори никому Триллер с Джеймсом МакЭвоем о семье, чей отдых мечты превращается в психологический кошмар
драма, ужасы, триллер 2024, США
Оцените
Смотреть трейлер Рецензия
Виды доброты 7.1
12 Виды доброты
комедия, драма 2024, Ирландия / Великобритания / США
Оцените
Смотреть трейлер Рецензия
Министерство неджентльменских дел 7.1
13 Министерство неджентльменских дел Авантюрный боевик Гая Ричи о военной операции против нацистов
драма, военный 2024, США
Оцените
Смотреть трейлер Рецензия
Твоя вина 7.1
14 Твоя вина
драма, мелодрама 2024, Испания / США
Оцените
Анора 6.8
15 Анора Стриптизёрша из Бруклина покоряет сердце русского мажора
драма 2024, США
Оцените
Смотреть трейлер Рецензия
Тихое место: День первый 6.8
16 Тихое место: День первый
драма, ужасы, фантастика 2024, США
Оцените
Смотреть трейлер Рецензия
Мелочи жизни 6.7
17 Мелочи жизни Простой работяга сталкивается с тёмной стороной церковных приютов
драма, исторический 2024, Бельгия / Ирландия / США
Оцените
Смотреть трейлер Рецензия Билеты
Отец года 6.6
18 Отец года Комедия с Майклом Китоном о том, как сложно быть отцом
комедия, драма 2024, США
Оцените
Смотреть трейлер
Безмолвное братство 6.5
19 Безмолвное братство Николас Холт и Джуд Лоу спасают США от террористов
криминал, драма, триллер 2024, Великобритания / США
Оцените
Смотреть трейлер Рецензия
Мария 6.4
20 Мария Байопик с Анджелиной Джоли о последних днях оперной дивы в окружении призраков и верных слуг
биография, драма 2024, Германия / США / ОАЭ / Италия
Оцените
Смотреть трейлер Билеты
Падение империи 6.4
21 Падение империи Боевик с Кирстен Данст о разрушительной гражданской войне в США
боевик, драма 2024, Великобритания / США
Оцените
Смотреть трейлер Рецензия
Ворон 6.1
22 Ворон Погибший герой воскресает, чтобы отомстить своим убийцам
фэнтези, боевик, криминал, драма, триллер 2024, США / Великобритания / Франция
Оцените
Смотреть трейлер Рецензия
Город страха 5.6
23 Город страха Триллер о писателе, который расследует массовое убийство сектантов
драма 2024, Франция / Германия / США
Оцените
Смотреть трейлер
Джокер: Безумие на двоих 5.4
24 Джокер: Безумие на двоих Криминальная драма о самом опасном дуэте Готэма – Джокере и Харли Квинн
боевик, криминал, драма 2024, США
Оцените
Смотреть трейлер Рецензия
Мегалополис 5.2
25 Мегалополис Эпичная фантастическая драма Фрэнсиса Форда Копполы с Адамом Драйвером и Шайей ЛаБафом
драма, фантастика 2024, США
Оцените
Смотреть трейлер Рецензия
Жанр
Страна
Год
Сбросить
Самые ожидаемые фильмы Топ 1000 лучших фильмов Лучшие фильмы в прокате Лучшие фильмы 2024 года Лучшие фильмы 2023 года Лучшие фильмы 2022 года Лучшие фильмы 2021 года Лучшие отечественные фильмы Лучшие фильмы по странам Лучшие фильмы по жанрам Лучшие фильмы по годам
Самые ожидаемые фильмы
787
Аватар 3: Огонь и пепел 27 декабря 2025
506
Чебурашка 2 1 января 2026
122
Фантастическая четверка: Первые шаги 2 августа 2025
112
Три богатыря и свет клином 25 декабря 2025
88
Домовенок Кузя 2 19 марта 2026
Лучшие фильмы в прокате
9.0
Меня зовут Любовь
8.8
BTS: Разбей тишину: Фильм
8.8
Как приручить дракона
8.7
Унесенные призраками
8.7
Кейпоп-охотницы на демонов
Топ 1000 лучших фильмов
9.2
Атака титанов: Последняя атака
9.1
Ateez World Tour [Towards the Light: Will to Power] в Сеуле
9.1
Побег из Шоушенка
8.9
Зеленая миля
8.8
Властелин Колец: Братство Кольца
Стильно, модно и... бессмысленно: 5 логических провалов «Матрицы», на которые никто не ответил с 1999 года
От режиссера «Голодных игр» и «Я — легенда»: вышел новый трейлер самой жестокой экранизации Кинга (один шаг — и ты труп)
Мистика, декорации и Калужская глушь: сериал «Хутор» ворвался в ТОП-1 «Premier», но снимали его не там, где вы подумали
Детективный сериал со 100% свежести от RT — нынче большая редкость, так что эту премьеру определенно стоит подождать
Все не решаетесь посмотреть «Акиру»? Рассказываем, о чем это аниме с рейтингом 8.0 — будет понятно, кому зайдет
Ума Турман могла и не сыграть в «Криминальном чтиве» Тарантино: актриса не верила в успех режиссера
«Куда же все смотрят?»: на хитовую «Этерну» подсела сама Лариса Гузеева, но вовсе не из-за сюжета (и уже выбрала своего краша)
Новички с амбициями: топ-5 сериалов 2025 года с высокими рейтингами — от триллера до комедии (есть даже российский проект)
4 сезона наслаждения сюжетом и вкусной еды: у этого сериала с Джереми Алленом целых 93% «свежести», пропускать такое — грех
От Арису до Шляпника: ответьте на 5 вопросов, чтобы узнать кто вы из «Алисы в Пограничье» (тест)
Не фильм, а музыкальный шедевр: топ-5 картин с саундтреком от Ханса Циммера
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше