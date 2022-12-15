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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов США Драма 2021

Рейтинг американских фильмов в жанре драма 2021 года

Дом Gucci
1 Дом Gucci
криминал, драма, триллер 2021, США
8.3
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Камон Камон
2 Камон Камон
драма 2021, США
8.2
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Лакричная пицца
3 Лакричная пицца
комедия, драма 2021, США
8.0
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Последняя дуэль
4 Последняя дуэль
драма 2021, США
7.9
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Мавританец
5 Мавританец
драма, триллер 2021, США
7.8
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Годзилла против Конга
6 Годзилла против Конга
фантастика, боевик, драма 2021, США
7.6
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Аллея кошмаров
7 Аллея кошмаров
триллер, драма, детектив 2021, США
7.5
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Король Ричард
8 Король Ричард
драма, биография, спорт 2021, США
7.3
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Охотник за разумом. Схватка
9 Охотник за разумом. Схватка
биография, криминал, драма 2021, США
6.3
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После. Глава 3
10 После. Глава 3
драма 2021, США
6.2
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Аннетт
11 Аннетт
драма, мюзикл 2021, США / Франция
5.8
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Легенда о Зелёном рыцаре
12 Легенда о Зелёном рыцаре
фэнтези, драма, мелодрама 2021, США / Ирландия
5.0
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Проклятие монахинь
13 Проклятие монахинь
драма, ужасы 2021, США
3.1
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9.0
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9.0
Король Лев
9.0
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