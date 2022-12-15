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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов США Драма 2019

Рейтинг американских фильмов в жанре драма 2019 года

FORD против FERRARI
1 FORD против FERRARI
биография, драма, спорт 2019, США
8.9
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Достать ножи
2 Достать ножи
детектив, драма, криминал, комедия 2019, США
8.6
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В метре друг от друга
3 В метре друг от друга
мелодрама, драма 2019, США
8.6
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Маленькие женщины
4 Маленькие женщины
мелодрама, драма 2019, США
8.5
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Дело Ричарда Джуэлла
5 Дело Ричарда Джуэлла
драма 2019, США
8.1
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Джокер
6 Джокер
криминал, драма 2019, США
8.1
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После
7 После
драма, мелодрама 2019, США
8.1
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1917
8 1917
военный, драма 2019, Великобритания / США
7.6
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Щегол
9 Щегол
драма 2019, США
7.4
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Гемини
10 Гемини
боевик, драма, фантастика 2019, США
7.3
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Наркокурьер
11 Наркокурьер
детектив, криминал, драма 2019, США
7.2
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Однажды в... Голливуде
12 Однажды в... Голливуде
комедия, драма 2019, США
7.0
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Под водой
13 Под водой
боевик, драма, триллер 2019, США
6.9
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Стриптизерши
14 Стриптизерши
триллер, драма 2019, США
6.6
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