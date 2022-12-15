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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов США Драма 2018

Рейтинг американских фильмов в жанре драма 2018 года

Богемская рапсодия
1 Богемская рапсодия
драма, биография, мюзикл 2018, США / Великобритания
8.7
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Зеленая книга
2 Зеленая книга
драма 2018, США
8.7
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Звезда родилась
3 Звезда родилась
драма, мелодрама, мюзикл 2018, США
8.2
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Величайший шоумен
4 Величайший шоумен
мюзикл, биография, драма 2018, США
8.1
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Крид 2
5 Крид 2
спорт, драма, боевик 2018, США
7.9
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Во власти стихии
6 Во власти стихии
драма 2018, США
7.9
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Черная Пантера
7 Черная Пантера
драма, боевик, фантастика 2018, США
7.8
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Альфа
8 Альфа
боевик, триллер, драма 2018, США
7.7
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Остров собак
9 Остров собак
анимация, комедия, драма, фэнтези 2018, США
7.4
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Во всё тяжкое
10 Во всё тяжкое
драма, комедия 2018, США
7.3
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Человек на Луне
11 Человек на Луне
драма, биография 2018, США
7.3
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Дождливый день в Нью-Йорке
12 Дождливый день в Нью-Йорке
драма 2018, США
7.3
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1+1: Голливудская история
13 1+1: Голливудская история
драма, комедия 2018, США
7.0
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Конченая
14 Конченая
драма, триллер 2018, США / Великобритания
6.8
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Вдовы
15 Вдовы
триллер, драма, криминал 2018, США / Великобритания
6.5
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К звездам
16 К звездам
фантастика, драма 2018, США / Бразилия
6.2
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Дубликат
17 Дубликат
драма 2018, США
5.9
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Море соблазна
18 Море соблазна
триллер, драма 2018, США
5.5
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