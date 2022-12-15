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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов США Драма 2017

Рейтинг американских фильмов в жанре драма 2017 года

Тор: Рагнарёк
1 Тор: Рагнарёк
фэнтези, драма, боевик 2017, США
8.3
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Собачья жизнь
2 Собачья жизнь
драма, комедия 2017, США
8.2
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Мотылек
3 Мотылек
драма, криминал, биография 2017, Сербия / Черногория / Мальта / США
8.1
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Меч короля Артура
4 Меч короля Артура
фэнтези, боевик, драма, приключения 2017, США
8.0
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Три билборда на границе Эббинга, Миссури
5 Три билборда на границе Эббинга, Миссури
драма, триллер, криминал 2017, США / Великобритания
8.0
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Одаренная
6 Одаренная
драма 2017, США
8.0
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Оно приходит ночью
7 Оно приходит ночью
ужасы, триллер, драма 2017, США
7.9
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Призрак в доспехах
8 Призрак в доспехах
криминал, драма, фантастика, боевик 2017, США
7.7
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Выстрел в пустоту
9 Выстрел в пустоту
триллер, драма, криминал 2017, США
7.7
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Дюнкерк
10 Дюнкерк
драма, военный, исторический 2017, США / Великобритания / Франция
7.6
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Между нами горы
11 Между нами горы
мелодрама, драма 2017, США
7.6
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На пятьдесят оттенков темнее
12 На пятьдесят оттенков темнее
драма, мелодрама 2017, США
7.6
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Дело храбрых
13 Дело храбрых
драма, боевик 2017, США
7.5
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Весь этот мир
14 Весь этот мир
драма 2017, США
7.5
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Большая игра
15 Большая игра
драма, биография 2017, США
7.5
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2Pac: Легенда
16 2Pac: Легенда
драма, биография, мюзикл 2017, США
7.4
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Скрытые фигуры
17 Скрытые фигуры
драма 2017, США
7.4
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Вечеринка
18 Вечеринка
драма, комедия 2017, Великобритания / США
7.3
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Планета обезьян: Война
19 Планета обезьян: Война
драма, фантастика, боевик 2017, США
7.3
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Виктория и Абдул
20 Виктория и Абдул
драма, биография, исторический 2017, США / Великобритания
7.2
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Голос из камня
21 Голос из камня
драма, триллер, детектив, мистика 2017, США
7.1
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Последствия
22 Последствия
драма, триллер 2017, США
7.0
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Роковое искушение
23 Роковое искушение
драма, вестерн 2017, США
6.9
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Коматозники
24 Коматозники
ужасы, фантастика, триллер, драма 2017, США
6.8
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мама!
25 мама!
драма, триллер, ужасы 2017, США
6.8
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Звонки
26 Звонки
ужасы, драма 2017, США
6.8
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Тебя никогда здесь не было
27 Тебя никогда здесь не было
триллер, драма, детектив 2017, США / Франция
6.7
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Сфера
28 Сфера
триллер, фантастика, драма 2017, США / ОАЭ
6.5
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Короче
29 Короче
комедия, драма 2017, США
5.6
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