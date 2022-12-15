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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов США Драма 2016

Рейтинг американских фильмов в жанре драма 2016 года

По соображениям совести
1 По соображениям совести
военный, драма, биография 2016, США
8.3
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Обещание
2 Обещание
драма, исторический, триллер 2016, США
8.0
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Чудо на Гудзоне
3 Чудо на Гудзоне
драма, биография 2016, США
8.0
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Расплата
4 Расплата
драма 2016, США
7.9
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Опасная игра Слоун
5 Опасная игра Слоун
драма 2016, США
7.9
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И грянул шторм
6 И грянул шторм
драма, триллер 2016, США
7.9
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Под покровом ночи
7 Под покровом ночи
триллер, драма 2016, США
7.7
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Отмель
8 Отмель
триллер, драма 2016, США
7.7
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Лунный свет
9 Лунный свет
драма 2016, США
7.7
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Глубоководный горизонт
10 Глубоководный горизонт
драма 2016, США
7.6
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Игра на понижение
11 Игра на понижение
драма 2016, США
7.6
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Призрачная красота
12 Призрачная красота
драма 2016, США
7.6
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Любой ценой
13 Любой ценой
криминал, драма 2016, США
7.5
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Жена смотрителя зоопарка
14 Жена смотрителя зоопарка
драма, биография, военный 2016, США
7.5
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Лев
15 Лев
драма 2016, Великобритания / Австралия / США
7.5
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Новая эра Z
16 Новая эра Z
ужасы, триллер, драма 2016, США / Великобритания
7.5
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Матрица времени
17 Матрица времени
драма, детектив 2016, США
7.5
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Книга джунглей
18 Книга джунглей
драма, приключения, фэнтези 2016, США
7.4
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Патерсон
19 Патерсон
драма 2016, США
7.4
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Ла-Ла Ленд
20 Ла-Ла Ленд
мюзикл, драма, мелодрама, комедия 2016, США
7.3
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Джеки
21 Джеки
драма, биография 2016, США / Франция
7.2
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Во всем виноват енот
22 Во всем виноват енот
комедия, драма 2016, США
7.2
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Капитан Фантастик
23 Капитан Фантастик
драма, комедия, приключения 2016, США
7.2
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Человек - швейцарский нож
24 Человек - швейцарский нож
приключения, драма, комедия 2016, США
7.0
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Джек Ричер 2: Никогда не возвращайся
25 Джек Ричер 2: Никогда не возвращайся
драма, детектив, боевик, криминал, триллер 2016, США
7.0
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Лекарство от здоровья
26 Лекарство от здоровья
драма, ужасы, детектив, триллер 2016, США
6.8
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Затерянный город Z
27 Затерянный город Z
исторический, драма, приключения, биография, боевик 2016, США
6.1
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