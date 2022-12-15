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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов США Драма 2015

Рейтинг американских фильмов в жанре драма 2015 года

Эверест
1 Эверест
драма, приключения, триллер 2015, США / Великобритания
7.9
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Выживший
2 Выживший
приключения, драма 2015, США
7.9
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Джой
3 Джой
драма 2015, США
7.6
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Вне/себя
4 Вне/себя
триллер, фантастика, драма 2015, США
7.6
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Шпионский мост
5 Шпионский мост
драма, триллер 2015, США
7.5
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Век Адалин
6 Век Адалин
драма, мелодрама 2015, США
7.5
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Темные ангелы
7 Темные ангелы
драма, мистика 2015, Венгрия / США
7.3
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Левша
8 Левша
спорт, драма 2015, США
7.3
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Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть II
9 Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть II
фантастика, драма, приключения, триллер, боевик 2015, США
6.5
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Пятьдесят оттенков серого
10 Пятьдесят оттенков серого
драма, мелодрама 2015, США
4.2
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