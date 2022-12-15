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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов США Драма 2014

Рейтинг американских фильмов в жанре драма 2014 года

Исчезнувшая
1 Исчезнувшая
триллер, драма 2014, США
8.3
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Лучшее во мне
2 Лучшее во мне
мелодрама, драма 2014, США
8.2
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Посвященный
3 Посвященный
фантастика, драма, фэнтези 2014, США
8.0
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Воровка книг
4 Воровка книг
драма 2014, США
7.9
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Судья
5 Судья
драма 2014, США
7.8
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Отель
6 Отель "Гранд Будапешт"
комедия, драма 2014, США / Германия
7.5
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Need for speed: Жажда скорости
7 Need for speed: Жажда скорости
боевик, драма, триллер, криминал 2014, США
7.5
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Дракула
8 Дракула
ужасы, драма, боевик, фэнтези 2014, США
7.4
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Город грехов 2: Женщина, ради которой стоит убивать
9 Город грехов 2: Женщина, ради которой стоит убивать
драма, криминал, боевик, триллер 2014, США
7.4
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Игра в имитацию
10 Игра в имитацию
триллер, биография, драма 2014, США
7.4
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Виноваты звезды
11 Виноваты звезды
драма 2014, США
7.2
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Превосходство
12 Превосходство
триллер, боевик, драма, фантастика 2014, Великобритания / США / Китай
7.2
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Магия лунного света
13 Магия лунного света
комедия, драма 2014, США
6.9
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Ной
14 Ной
драма, фэнтези 2014, США
6.9
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Одержимость
15 Одержимость
драма 2014, США
6.7
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Исход: Цари и Боги
16 Исход: Цари и Боги
боевик, драма, приключения 2014, Великобритания / США
6.5
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Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть I
17 Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть I
фантастика, приключения, триллер, драма 2014, США
6.1
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Планета обезьян: Революция
18 Планета обезьян: Революция
триллер, фантастика, боевик, драма 2014, США
6.0
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Саботаж
19 Саботаж
боевик, криминал, триллер, драма 2014, США
4.4
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