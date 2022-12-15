Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов США Драма 2012

Рейтинг американских фильмов в жанре драма 2012 года

Гонка
1 Гонка
биография, драма, боевик, спорт 2012, США
8.1
Оцените
Экипаж
2 Экипаж
драма 2012, США
7.9
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Темный рыцарь: Возрождение легенды
3 Темный рыцарь: Возрождение легенды
драма, триллер, боевик 2012, США / Великобритания
7.9
Оцените
Самый пьяный округ в мире
4 Самый пьяный округ в мире
драма, криминал 2012, США
7.6
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Мрачные тени
5 Мрачные тени
ужасы, драма 2012, США
7.6
Оцените
Жизнь Пи
6 Жизнь Пи
приключения, драма 2012, США / Китай
7.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Мой парень - псих
7 Мой парень - псих
комедия, драма 2012, США
7.4
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Голодные игры
8 Голодные игры
триллер, драма, фантастика 2012, США
7.3
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Шаг вперед 4
9 Шаг вперед 4
мелодрама, драма, мюзикл 2012, США
7.3
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Место под соснами
10 Место под соснами
драма, криминал 2012, США
7.2
Оцените
Патруль
11 Патруль
детектив, драма, триллер, криминал 2012, США
7.2
Оцените
Хорошо быть тихоней
12 Хорошо быть тихоней
драма, мелодрама 2012, США
7.2
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Покорители волн
13 Покорители волн
спорт, драма 2012, США
7.2
Оцените
Хроника
14 Хроника
ужасы, драма 2012, США / Великобритания
7.2
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Новый Человек-паук
15 Новый Человек-паук
приключения, фэнтези, драма, боевик, триллер 2012, США
7.1
Оцените
Война миров Z
16 Война миров Z
фантастика, боевик, ужасы, драма 2012, США / Мальта
7.1
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Прометей
17 Прометей
боевик, драма, фантастика, ужасы 2012, США
5.8
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Жанр
Страна
Год
Сбросить
Самые ожидаемые фильмы Топ 1000 лучших фильмов Лучшие фильмы в прокате Лучшие фильмы 2021 года Лучшие фильмы 2020 года Лучшие фильмы 2019 года Лучшие фильмы 2018 года Лучшие отечественные фильмы Лучшие фильмы по странам Лучшие фильмы по жанрам Лучшие фильмы по годам
Самые ожидаемые фильмы
771
Аватар 2: Путь воды 15 декабря 2022
206
Аватар 4 17 декабря 2026
173
Аватар 3 19 декабря 2024
148
Аквамен 2 16 марта 2023
131
Черная Пантера: Ваканда навеки 10 ноября 2022
Лучшие фильмы в прокате
9.1
Человек-паук: Нет пути домой
9.1
Зеленая миля
9.0
Черный телефон
9.0
Коати. Легенда джунглей
8.9
Байкал. Удивительные приключения Юмы
Топ 1000 лучших фильмов
9.1
Человек-паук: Нет пути домой
9.1
Зеленая миля
9.0
1+1
9.0
Король Лев
9.0
Ходячий замок
Related video
Повел себя некорректно: из-за чего Моргунов поссорился с Гайдаем
Сбежавший в США Крамаров умер так, как боялся больше всего
Свадебный зал вместо гостиной: иностранцы высмеяли особняк Малышевой
Олимпийская чемпионка жалуется на маленькую пенсию: «Где-то, наверное, 85-90 тысяч»
Сгорела на работе: экстрасенс назвал причину гибели Полищук
Малахов бросил все, чтобы быть рядом с избитой матерью
Не поверите, в чем обвиняли «Спокойной ночи, малыши!»
«Запад завидовал»: звезда «В бой идут одни старики» напомнил о важном
«Кто ей вернет здоровье?»: россиянам напомнили о подвиге Пугачевой
Звезда «Служебного романа» едва не бросила роль из-за оскорбительно низкого гонорара
«Врагу не пожелаешь»: вот о какой драме много лет молчала Заворотнюк
Почти полностью парализован: раскрыто жуткое состояние Бориса Моисеева
Приложение киноафиши