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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов США Драма 2011

Рейтинг американских фильмов в жанре драма 2011 года

Гарри Поттер и Дары смерти. Часть вторая
1 Гарри Поттер и Дары смерти. Часть вторая
семейный, фэнтези, драма, мистика, приключения 2011, США / Великобритания
8.5
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Живая сталь
2 Живая сталь
драма, боевик 2011, США
8.4
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Люди Икс: Первый класс
3 Люди Икс: Первый класс
боевик, фантастика, драма 2011, США
8.2
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Механик
4 Механик
драма, боевик 2011, США
8.2
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Исходный код
5 Исходный код
драма, фантастика 2011, США / Франция
8.1
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Воды слонам!
6 Воды слонам!
драма 2011, США
8.0
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Неизвестный
7 Неизвестный
драма, криминал, триллер 2011, США
7.9
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Тор
8 Тор
боевик, приключения, драма 2011, США
7.9
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Клятва
9 Клятва
мелодрама, драма 2011, США
7.8
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Красная шапочка
10 Красная шапочка
драма, триллер, фэнтези 2011, США
7.7
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Санктум
11 Санктум
триллер, драма, приключения 2011, США
7.7
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Человек, который изменил все
12 Человек, который изменил все
драма 2011, США
7.5
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История дельфина
13 История дельфина
драма 2011, США
7.5
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Коломбиана
14 Коломбиана
драма, приключения, боевик, триллер 2011, США / Франция
7.5
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Драйв
15 Драйв
драма, боевик 2011, США
7.5
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Учитель на замену
16 Учитель на замену
драма 2011, США
7.5
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Война богов: Бессмертные
17 Война богов: Бессмертные
боевик, фэнтези, драма 2011, США
7.4
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Обряд
18 Обряд
драма, триллер, ужасы 2011, США
7.4
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Ромовый дневник
19 Ромовый дневник
драма, приключения 2011, США
7.2
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Линкольн для адвоката
20 Линкольн для адвоката
драма, триллер 2011, США
7.2
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11 11 11
21 11 11 11
триллер, ужасы, драма 2011, США / Испания
6.4
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