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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов США Драма 2010

Рейтинг американских фильмов в жанре драма 2010 года

Гарри Поттер и Дары смерти. Часть первая
1 Гарри Поттер и Дары смерти. Часть первая
семейный, фэнтези, драма, мистика, приключения 2010, США / Великобритания
8.4
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Черный лебедь
2 Черный лебедь
драма, триллер 2010, США
8.3
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Помни меня
3 Помни меня
драма, мелодрама 2010, США
8.2
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Три дня на побег
4 Три дня на побег
триллер, мелодрама, драма 2010, США
8.1
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Бурлеск
5 Бурлеск
мелодрама, мюзикл, драма 2010, США
8.1
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Социальная сеть
6 Социальная сеть
исторический, драма 2010, США
8.1
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Каратэ-пацан
7 Каратэ-пацан
драма, семейный, спорт, боевик 2010, США
8.0
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Призрак
8 Призрак
криминал, драма, триллер 2010, США
8.0
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Ученик чародея
9 Ученик чародея
сказка, семейный, приключения, драма, боевик 2010, США
8.0
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История игрушек: Большой побег
10 История игрушек: Большой побег
драма, приключения, комедия, анимация, семейный 2010, США
8.0
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Робин Гуд
11 Робин Гуд
боевик, драма 2010, США
7.9
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Время ведьм
12 Время ведьм
приключения, фэнтези, драма, триллер 2010, США
7.9
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Двойная жизнь Чарли Сан-Клауда
13 Двойная жизнь Чарли Сан-Клауда
драма 2010, США
7.9
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Турист
14 Турист
драма, триллер 2010, США
7.8
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Неуправляемый
15 Неуправляемый
триллер, драма, боевик 2010, США
7.8
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Последняя песня
16 Последняя песня
драма 2010, США
7.7
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127 часов
17 127 часов
драма 2010, США / Великобритания
7.7
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Прошлой ночью в Нью-Йорке
18 Прошлой ночью в Нью-Йорке
драма, мелодрама 2010, США
7.7
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Боец
19 Боец
драма 2010, США
7.7
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13
20 13
драма, триллер 2010, США
7.7
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Ранэвэйс
21 Ранэвэйс
драма, мюзикл 2010, США
7.6
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Железная хватка
22 Железная хватка
драма, вестерн 2010, США
7.6
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Шаг вперед 3
23 Шаг вперед 3
мюзикл, драма, мелодрама 2010, США
7.6
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Замерзшие
24 Замерзшие
драма, триллер, ужасы, боевик 2010, США
7.5
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Книга Илая
25 Книга Илая
вестерн, приключения, драма, боевик 2010, США
7.5
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Орел Девятого легиона
26 Орел Девятого легиона
драма 2010, США
7.5
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Город воров
27 Город воров
драма, мелодрама, триллер, криминал 2010, США
7.5
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Ешь, молись, люби
28 Ешь, молись, люби
драма 2010, США
7.5
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Письма к Джульетте
29 Письма к Джульетте
драма, мелодрама 2010, США
7.4
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Ты и я
30 Ты и я
мелодрама, драма, комедия 2010, США / Россия
7.3
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Однажды в Риме
31 Однажды в Риме
мелодрама, комедия, драма 2010, США
7.0
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Воины света
32 Воины света
ужасы, триллер, драма, боевик 2010, Австралия / США
7.0
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Уолл-стрит. Деньги не спят
33 Уолл-стрит. Деньги не спят
драма, криминал 2010, США
6.9
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Древо жизни
34 Древо жизни
драма, фэнтези, фантастика 2010, США
6.7
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На расстоянии любви
35 На расстоянии любви
драма, комедия 2010, США
6.6
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Безумцы
36 Безумцы
ужасы, боевик, драма, триллер, фантастика 2010, США
6.5
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Битва Титанов
37 Битва Титанов
боевик, фэнтези, драма 2010, США
6.5
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Американец
38 Американец
триллер, драма 2010, США
6.4
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Возмездие
39 Возмездие
триллер, драма 2010, США
6.0
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