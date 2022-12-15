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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов США Драма 2009

Рейтинг американских фильмов в жанре драма 2009 года

Хатико: самый верный друг
1 Хатико: самый верный друг
семейный, драма 2009, США
8.9
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Законопослушный гражданин
2 Законопослушный гражданин
триллер, драма 2009, США
8.6
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Шерлок Холмс
3 Шерлок Холмс
драма, боевик, криминал, приключения, мистика 2009, США / Великобритания
8.5
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Остров проклятых
4 Остров проклятых
драма, мистика, триллер 2009, США
8.4
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2012
5 2012
драма, фантастика, боевик, триллер, приключения 2009, США / Канада
8.1
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Рождественская история
6 Рождественская история
драма, фэнтези, анимация, семейный 2009, США
8.0
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Терминатор: да придет спаситель
7 Терминатор: да придет спаситель
триллер, фантастика, боевик, драма, приключения 2009, США / Германия / Великобритания
7.9
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Пипец
8 Пипец
боевик, драма, комедия 2009, США
7.9
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Жена путешественника во времени
9 Жена путешественника во времени
мелодрама, драма, фантастика 2009, США
7.8
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Ангелы и демоны
10 Ангелы и демоны
криминал, мистика, драма, триллер 2009, США
7.7
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Звездный путь
11 Звездный путь
боевик, фантастика, драма 2009, США
7.7
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Знамение
12 Знамение
мистика, триллер, драма 2009, США
7.7
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Одинокий мужчина
13 Одинокий мужчина
драма 2009, США
7.6
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Не брать живым
14 Не брать живым
драма, военный 2009, США / Великобритания
7.6
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Бесславные ублюдки
15 Бесславные ублюдки
драма, военный, приключения, боевик 2009, Германия / США
7.6
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Джонни Д
16 Джонни Д
драма 2009, США
7.6
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Дитя тьмы
17 Дитя тьмы
драма, мистика, ужасы 2009, США
7.6
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Мне бы в небо
18 Мне бы в небо
комедия, драма 2009, США
7.5
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Рестлер
19 Рестлер
боевик, спорт, драма 2009, США
7.5
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Дорогой Джон
20 Дорогой Джон
военный, драма, мелодрама 2009, США
7.5
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Хлоя
21 Хлоя
триллер, драма 2009, США / Канада / Франция
7.4
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Милые кости
22 Милые кости
триллер, драма, фэнтези 2009, США / Великобритания / Новая Зеландия
7.4
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500 дней лета
23 500 дней лета
комедия, драма, мелодрама 2009, США
7.4
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Хранители
24 Хранители
фантастика, фэнтези, боевик, драма, триллер 2009, Великобритания / США
7.1
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Бесславные ублюдки (реж. версия)
25 Бесславные ублюдки (реж. версия)
военный, драма, приключения, боевик 2009, Германия / США
7.1
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Незваные
26 Незваные
мистика, драма, ужасы 2009, США
6.7
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Носители
27 Носители
ужасы, триллер, драма 2009, США
6.7
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Приколисты
28 Приколисты
комедия, драма 2009, США
5.5
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