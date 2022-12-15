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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов США Драма 2008

Рейтинг американских фильмов в жанре драма 2008 года

Загадочная история Бенджамина Баттона
1 Загадочная история Бенджамина Баттона
мелодрама, драма, мистика, фантастика 2008, США
8.5
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Темный рыцарь
2 Темный рыцарь
драма, мистика, триллер, боевик 2008, США
8.3
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Семь жизней
3 Семь жизней
драма 2008, США
8.1
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На крючке
4 На крючке
драма, триллер 2008, США
8.1
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Чтец
5 Чтец
мелодрама, исторический, военный, драма, триллер 2008, США / Германия
8.0
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Классный мюзикл: Выпускной
6 Классный мюзикл: Выпускной
мелодрама, комедия, мюзикл, семейный, драма 2008, США
7.8
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Двадцать одно
7 Двадцать одно
драма 2008, США
7.7
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Телепорт
8 Телепорт
триллер, фантастика, драма, приключения 2008, США
7.7
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Гран Торино
9 Гран Торино
драма 2008, США
7.7
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Короли улиц
10 Короли улиц
драма, триллер 2008, США
7.7
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Монстро
11 Монстро
боевик, триллер, драма, фантастика 2008, США
7.6
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Совокупность лжи
12 Совокупность лжи
драма 2008, США
7.6
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Шаг вперед 2: улицы
13 Шаг вперед 2: улицы
мелодрама, драма, мюзикл 2008, США
7.5
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Право на убийство
14 Право на убийство
криминал, драма 2008, США
7.4
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Хеллбой 2: Золотая армия
15 Хеллбой 2: Золотая армия
драма, боевик, фантастика, приключения, ужасы 2008, США
7.4
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Макс Пэйн
16 Макс Пэйн
драма, боевик, триллер 2008, США
7.3
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10 000 лет до нашей эры
17 10 000 лет до нашей эры
драма, приключения 2008, США
7.3
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Австралия
18 Австралия
драма, вестерн, военный, приключения 2008, США / Австралия
7.3
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Спайдервик: Хроники
19 Спайдервик: Хроники
семейный, приключения, сказка, драма 2008, США
7.3
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Дорога перемен
20 Дорога перемен
драма 2008, США / Великобритания
7.2
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Зак и Мири снимают порно
21 Зак и Мири снимают порно
комедия, мелодрама, драма 2008, США
7.2
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Нью-Йорк, я люблю тебя
22 Нью-Йорк, я люблю тебя
мелодрама, драма, сборник 2008, США / Франция
7.2
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После прочтения сжечь
23 После прочтения сжечь
драма, комедия 2008, США
7.2
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Дорога
24 Дорога
триллер, фантастика, драма 2008, США
7.2
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Вики Кристина Барселона
25 Вики Кристина Барселона
мелодрама, драма, комедия 2008, США / Испания
7.1
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Квант милосердия
26 Квант милосердия
боевик, приключения, триллер, драма 2008, Великобритания / США
7.1
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Интернэшнл
27 Интернэшнл
драма, триллер 2008, США / Германия
7.0
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Явление
28 Явление
драма, фантастика 2008, Индия / США
7.0
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Мумия: Гробница Императора Драконов
29 Мумия: Гробница Императора Драконов
боевик, комедия, драма, приключения, ужасы, фэнтези, триллер 2008, Германия / Канада / США
7.0
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Опасный Бангкок
30 Опасный Бангкок
боевик, триллер, драма 2008, США
6.5
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Однажды в Голливуде
31 Однажды в Голливуде
комедия, драма 2008, США
6.2
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Тайна Чингис Хаана
32 Тайна Чингис Хаана
драма, исторический 2008, Россия / Монголия / США
5.6
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Удушье
33 Удушье
драма, комедия 2008, США
5.6
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Харви Милк
34 Харви Милк
биография, драма 2008, США
5.5
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