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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов США Драма 2007

Рейтинг американских фильмов в жанре драма 2007 года

Я - легенда
1 Я - легенда
драма, фантастика, ужасы 2007, США
8.6
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300 спартанцев
2 300 спартанцев
приключения, драма, боевик 2007, США
8.2
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Гарри Поттер и Орден Феникса
3 Гарри Поттер и Орден Феникса
сказка, семейный, драма, приключения 2007, Великобритания / США
8.1
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Джейн Остин
4 Джейн Остин
биография, драма, мелодрама 2007, США / Великобритания / Ирландия
7.8
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Ультиматум Борна
5 Ультиматум Борна
приключения, триллер, драма, боевик 2007, США
7.8
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Гангстер
6 Гангстер
криминал, драма 2007, США
7.8
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Порок на экспорт
7 Порок на экспорт
драма, триллер, мистика 2007, Великобритания / Канада / США
7.8
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Старикам тут не место
8 Старикам тут не место
драма, триллер, приключения 2007, США
7.7
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Прощай, детка, прощай
9 Прощай, детка, прощай
драма, криминал, мистика 2007, США
7.6
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P.S. Я люблю тебя
10 P.S. Я люблю тебя
комедия, драма 2007, США
7.6
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Рэмбо IV
11 Рэмбо IV
триллер, боевик, драма 2007, США
7.6
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Наркоз
12 Наркоз
триллер, драма 2007, США
7.6
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Крутая Джорджия
13 Крутая Джорджия
мелодрама, драма, комедия 2007, США
7.6
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Золотой компас
14 Золотой компас
драма, приключения, семейный, сказка, триллер 2007, США / Великобритания
7.6
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Нефть
15 Нефть
драма 2007, США
7.5
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Стрелок
16 Стрелок
боевик, драма, триллер 2007, США
7.5
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Точка обстрела
17 Точка обстрела
драма, триллер 2007, США
7.5
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Королевство
18 Королевство
триллер, драма 2007, США
7.5
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Пристрели их
19 Пристрели их
криминал, драма, триллер, боевик 2007, США
7.5
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Девушка моих кошмаров
20 Девушка моих кошмаров
мелодрама, комедия, драма 2007, США
7.4
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Пока не сыграл в ящик
21 Пока не сыграл в ящик
приключения, драма, комедия 2007, США
7.4
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Контроль
22 Контроль
мюзикл, драма, биография 2007, США / Великобритания / Австралия / Япония
7.4
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Джуно
23 Джуно
комедия, драма 2007, США
7.4
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Скафандр и бабочка
24 Скафандр и бабочка
биография, драма 2007, Франция / США
7.3
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Классный мюзикл 2: Каникулы
25 Классный мюзикл 2: Каникулы
мюзикл, семейный, драма, комедия, мелодрама 2007, США
7.3
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Через вселенную
26 Через вселенную
мелодрама, драма, мюзикл 2007, США
7.2
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Золотой век
27 Золотой век
драма 2007, Великобритания / Франция / США / Германия
7.2
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Козырные тузы
28 Козырные тузы
драма, криминал, боевик, комедия 2007, Великобритания / США / Франция
7.2
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Глаз
29 Глаз
драма, ужасы, триллер 2007, США
7.0
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Тринадцать друзей Оушена
30 Тринадцать друзей Оушена
криминал, комедия, драма, триллер 2007, США
7.0
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Поезд на Дарджилинг
31 Поезд на Дарджилинг
приключения, драма, комедия 2007, США
7.0
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Вторжение
32 Вторжение
боевик, триллер, ужасы, фантастика, драма 2007, США
6.7
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Беовульф
33 Беовульф
приключения, анимация, фэнтези, драма 2007, США
6.0
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Война динозавров
34 Война динозавров
драма, боевик, фэнтези 2007, Корея / США
5.5
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Форсаж Да Винчи
35 Форсаж Да Винчи
приключения, драма, боевик 2007, Россия / США
1.9
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