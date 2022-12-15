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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов США Драма 2005

Рейтинг американских фильмов в жанре драма 2005 года

Константин: повелитель тьмы
1 Константин: повелитель тьмы
триллер, боевик, сказка, драма 2005, США / Германия
8.2
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Белый плен
2 Белый плен
приключения, семейный, драма, мелодрама 2005, США
8.0
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Царство небесное
3 Царство небесное
мелодрама, военный, драма 2005, Испания / США
8.0
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Кинг Конг
4 Кинг Конг
драма, фантастика, приключения, боевик 2005, США
7.8
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Город грехов
5 Город грехов
криминал, триллер, драма, боевик 2005, США
7.8
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Разбогатей или сдохни
6 Разбогатей или сдохни
драма, мюзикл, боевик, криминал 2005, США
7.7
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Мюнхен: Возмездие
7 Мюнхен: Возмездие
драма, триллер 2005, США
7.7
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Шесть демонов Эмили Роуз
8 Шесть демонов Эмили Роуз
ужасы, драма, триллер 2005, США
7.6
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Война миров
9 Война миров
триллер, фантастика, драма 2005, США
7.5
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Звонок 2
10 Звонок 2
ужасы, триллер, мистика, драма 2005, США
7.5
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Остров
11 Остров
драма, триллер, фантастика 2005, США
7.5
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Горбатая гора
12 Горбатая гора
драма, мелодрама 2005, США
7.4
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Хроники Нарнии: лев, колдунья и волшебный шкаф
13 Хроники Нарнии: лев, колдунья и волшебный шкаф
сказка, боевик, семейный, драма, приключения 2005, США
7.4
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«V» значит Вендетта
14 «V» значит Вендетта
фантастика, драма, триллер, боевик 2005, США / Великобритания / Германия
7.3
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