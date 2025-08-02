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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов США Драма 1939

Рейтинг американских фильмов в жанре драма 1939 года

Мистер Смит едет в Вашингтон 8.3
1 Мистер Смит едет в Вашингтон
драма 1939, США
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Горбун Собора Парижской Богоматери 8.2
2 Горбун Собора Парижской Богоматери
драма 1939, США
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Ревущие двадцатые или судьба солдата в Америке 8.0
3 Ревущие двадцатые или судьба солдата в Америке
триллер, нуар, драма 1939, США
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Только у ангелов есть крылья 7.9
4 Только у ангелов есть крылья
приключения, драма, мелодрама 1939, США
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