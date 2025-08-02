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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов США Драма 1927

Рейтинг американских фильмов в жанре драма 1927 года

Паровоз Генерал 8.2
1 Паровоз Генерал
драма 1927, США
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Восход солнца 7.9
2 Восход солнца
мелодрама, криминал, драма 1927, США
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Крылья 7.6
3 Крылья
мелодрама, боевик, драма, военный 1927, США
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