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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов США Детектив

Рейтинг американских фильмов в жанре детектив

Достать ножи
1 Достать ножи
детектив, драма, криминал, комедия 2019, США
8.6
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Смерть на Ниле
2 Смерть на Ниле
детектив, криминал, драма 2022, США / Великобритания
8.2
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Простая просьба
3 Простая просьба
триллер, криминал, детектив 2018, США
7.8
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Джек Ричер
4 Джек Ричер
триллер, детектив 2012, США
7.8
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Ночные игры
5 Ночные игры
комедия, детектив 2018, США
7.7
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Покемон. Детектив Пикачу
6 Покемон. Детектив Пикачу
детектив, комедия 2019, США
7.6
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Убийство в Восточном экспрессе
7 Убийство в Восточном экспрессе
детектив, триллер 2017, США
7.6
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Счастливого дня смерти
8 Счастливого дня смерти
ужасы, триллер, детектив 2017, США
7.5
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Оно
9 Оно
детектив, ужасы 2014, США
7.5
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Девушка в поезде
10 Девушка в поезде
детектив, триллер 2016, США
7.5
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Бегущий в лабиринте
11 Бегущий в лабиринте
триллер, детектив, фантастика 2014, США
7.5
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Аллея кошмаров
12 Аллея кошмаров
триллер, драма, детектив 2021, США
7.5
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Матрица времени
13 Матрица времени
драма, детектив 2016, США
7.5
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Я иду искать
14 Я иду искать
ужасы, триллер, детектив 2019, США
7.4
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Прочь
15 Прочь
ужасы, детектив 2017, США
7.3
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Патруль
16 Патруль
детектив, драма, триллер, криминал 2012, США
7.2
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Наркокурьер
17 Наркокурьер
детектив, криминал, драма 2019, США
7.2
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Счастливого нового дня смерти
18 Счастливого нового дня смерти
ужасы, детектив, триллер 2019, США
7.2
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Голос из камня
19 Голос из камня
драма, триллер, детектив, мистика 2017, США
7.1
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Джек Ричер 2: Никогда не возвращайся
20 Джек Ричер 2: Никогда не возвращайся
драма, детектив, боевик, криминал, триллер 2016, США
7.0
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Лекарство от здоровья
21 Лекарство от здоровья
драма, ужасы, детектив, триллер 2016, США
6.8
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Пропавшая
22 Пропавшая
триллер, боевик, детектив 2022, США
6.7
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Тебя никогда здесь не было
23 Тебя никогда здесь не было
триллер, драма, детектив 2017, США / Франция
6.7
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Девушка, которая застряла в паутине
24 Девушка, которая застряла в паутине
детектив, триллер 2018, США
6.5
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Субурбикон
25 Субурбикон
комедия, криминал, детектив 2017, США
6.1
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Холмс & Ватсон
26 Холмс & Ватсон
детектив, комедия, приключения 2019, США
3.5
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