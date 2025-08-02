Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов США Криминал 2023

Рейтинг американских фильмов в жанре криминал 2023 года

Джон Уик 4 8.2
1 Джон Уик 4 Четвертая часть приключений наемного убийцы в исполнении Киану Ривза
боевик, триллер, криминал 2023, США
Оцените
Смотреть трейлер Рецензия
Миссия: невыполнима 7. Смертельная расплата 8.0
2 Миссия: невыполнима 7. Смертельная расплата
боевик, криминал, триллер 2023, США
Оцените
Смотреть трейлер Рецензия
Убийцы цветочной луны 7.9
3 Убийцы цветочной луны
триллер, драма, криминал, детектив, вестерн, исторический 2023, США
Оцените
Смотреть трейлер Рецензия
Пила Х 7.7
4 Пила Х Джон Крамер возвращается собственной персоной. Конструктор мстит мошенникам, которые наживаются на больных раком
криминал, драма, ужасы 2023, США
Оцените
Смотреть трейлер Рецензия Билеты
Убийца 7.2
5 Убийца
боевик, криминал, драма 2023, США / Франция
Оцените
Смотреть трейлер Рецензия
Призраки в Венеции 7.1
6 Призраки в Венеции
детектив, криминал, драма 2023, США
Оцените
Смотреть трейлер
Создатель 7.1
7 Создатель
комедия, криминал, драма 2023, США
Оцените
Смотреть трейлер Рецензия
Великий уравнитель 3 7.1
8 Великий уравнитель 3
боевик, криминал, триллер 2023, США
Оцените
Смотреть трейлер Рецензия
Форсаж 10 6.8
9 Форсаж 10
боевик, криминал 2023, США
Оцените
Смотреть трейлер Рецензия
Мизантроп 6.5
10 Мизантроп Криминальный боевик о маньяке-стрелке с Шейлин Вудли в главной роли
боевик, криминал, драма 2023, США
Оцените
Смотреть трейлер Рецензия
Жанр
Страна
Год
Сбросить
Самые ожидаемые фильмы Топ 1000 лучших фильмов Лучшие фильмы в прокате Лучшие фильмы 2024 года Лучшие фильмы 2023 года Лучшие фильмы 2022 года Лучшие фильмы 2021 года Лучшие отечественные фильмы Лучшие фильмы по странам Лучшие фильмы по жанрам Лучшие фильмы по годам
Самые ожидаемые фильмы
787
Аватар 3: Огонь и пепел 27 декабря 2025
506
Чебурашка 2 1 января 2026
122
Фантастическая четверка: Первые шаги 2 августа 2025
112
Три богатыря и свет клином 25 декабря 2025
88
Домовенок Кузя 2 19 марта 2026
Лучшие фильмы в прокате
9.0
Меня зовут Любовь
8.8
BTS: Разбей тишину: Фильм
8.8
Как приручить дракона
8.7
Унесенные призраками
8.7
Кейпоп-охотницы на демонов
Топ 1000 лучших фильмов
9.2
Атака титанов: Последняя атака
9.1
Ateez World Tour [Towards the Light: Will to Power] в Сеуле
9.1
Побег из Шоушенка
8.9
Зеленая миля
8.8
Властелин Колец: Братство Кольца
Ляп, который долго не замечали: а вы видели таинственное появление плаща Миронова в фильме «Старики-разбойники»? (фото)
Фиолетовый платок, который все испортил: в «Великолепном веке» красиво — но историки хватаются за голову
Кологривый, Цыганов и 288 человек в массовке: Учитель снимает в Петербурге фильм о Шостаковиче
Не фильм, а музыкальный шедевр: топ-5 картин с саундтреком от Ханса Циммера
Детективный сериал со 100% свежести от RT — нынче большая редкость, так что эту премьеру определенно стоит подождать
Звезда «Крестного отца» рассказал, почему считает первый фильм лучше второго — все дело в другом актере
Все не решаетесь посмотреть «Акиру»? Рассказываем, о чем это аниме с рейтингом 8.0 — будет понятно, кому зайдет
Эту экранизацию Богомолова с восторгом приняли на Западе: кино — тяжелейшее, но урвало «Золотого льва»
От Арису до Шляпника: ответьте на 5 вопросов, чтобы узнать кто вы из «Алисы в Пограничье» (тест)
Что такое «Гравити Фолз»? Не все знают, откуда взялось название, и как оно «спойлерит» сюжет мультфильма
Понравился «Хрустальный» с Васильевым? Вот еще 3 похожих сериала — без «Невского» и «Фишера», но с высоким рейтингом
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше