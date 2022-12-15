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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов США Криминал 2022

Рейтинг американских фильмов в жанре криминал 2022 года

Смерть на Ниле
1 Смерть на Ниле
детектив, криминал, драма 2022, США / Великобритания
8.2
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Бэтмен
2 Бэтмен
фантастика, боевик, криминал 2022, США
8.1
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Дитя тьмы: Первая жертва
3 Дитя тьмы: Первая жертва
криминал, драма, ужасы 2022, США
6.8
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Самые ожидаемые фильмы
801
Аватар 2: Путь воды 15 декабря 2022
209
Аватар 4 17 декабря 2026
189
После. Долго и счастливо 25 августа 2022
176
Аватар 3 19 декабря 2024
157
Аквамен 2 16 марта 2023
Лучшие фильмы в прокате
9.6
Миньоны: Грювитация
9.1
Вышка
9.1
Человек-паук: Нет пути домой
9.0
Коати. Легенда джунглей
8.9
Байкал. Удивительные приключения Юмы
Топ 1000 лучших фильмов
9.1
Человек-паук: Нет пути домой
9.1
Зеленая миля
9.0
Король Лев
9.0
1+1
9.0
Ходячий замок
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