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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов США Криминал 2021

Рейтинг американских фильмов в жанре криминал 2021 года

Не время умирать
1 Не время умирать
боевик, криминал, триллер, приключения 2021, США / Великобритания
8.5
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Дом Gucci
2 Дом Gucci
криминал, драма, триллер 2021, США
8.3
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Вестсайдская история
3 Вестсайдская история
мюзикл, мелодрама, криминал 2021, США
7.8
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Никто
4 Никто
боевик, триллер, криминал 2021, США
7.6
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Форсаж 9
5 Форсаж 9
боевик, криминал 2021, США
7.5
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Не дыши 2
6 Не дыши 2
криминал, ужасы, триллер 2021, США
7.3
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Вальдо
7 Вальдо
криминал, комедия 2021, США
6.5
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Охотник за разумом. Схватка
8 Охотник за разумом. Схватка
биография, криминал, драма 2021, США
6.3
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