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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов США Криминал 2017

Рейтинг американских фильмов в жанре криминал 2017 года

Мотылек
1 Мотылек
драма, криминал, биография 2017, Сербия / Черногория / Мальта / США
8.1
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Три билборда на границе Эббинга, Миссури
2 Три билборда на границе Эббинга, Миссури
драма, триллер, криминал 2017, США / Великобритания
8.0
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Форсаж 8
3 Форсаж 8
боевик, триллер, криминал 2017, США
7.9
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Малыш на драйве
4 Малыш на драйве
боевик, криминал, триллер 2017, США / Великобритания
7.8
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Призрак в доспехах
5 Призрак в доспехах
криминал, драма, фантастика, боевик 2017, США
7.7
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Выстрел в пустоту
6 Выстрел в пустоту
триллер, драма, криминал 2017, США
7.7
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8 подруг Оушена
7 8 подруг Оушена
криминал, комедия, боевик 2017, США
7.7
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Сделано в Америке
8 Сделано в Америке
триллер, криминал 2017, США
7.5
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Kingsman: Золотое кольцо
9 Kingsman: Золотое кольцо
боевик, криминал, приключения 2017, США
7.4
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Субурбикон
10 Субурбикон
комедия, криминал, детектив 2017, США
6.1
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