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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов США Криминал 2013

Рейтинг американских фильмов в жанре криминал 2013 года

Иллюзия обмана
1 Иллюзия обмана
криминал, триллер 2013, США
8.3
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Форсаж 6
2 Форсаж 6
боевик, драма, триллер, криминал 2013, США
7.8
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Волк с Уолл-стрит
3 Волк с Уолл-стрит
драма, криминал 2013, США
7.8
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Паркер
4 Паркер
криминал, триллер 2013, США
7.7
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Пленницы
5 Пленницы
триллер, драма, криминал 2013, США
7.5
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Призрачный патруль
6 Призрачный патруль
боевик, комедия, криминал 2013, США
7.4
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Охотники на гангстеров
7 Охотники на гангстеров
криминал, драма 2013, США
7.3
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Поймай толстуху, если сможешь
8 Поймай толстуху, если сможешь
криминал, комедия 2013, США
7.2
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Два ствола
9 Два ствола
драма, криминал, боевик, триллер 2013, США
7.2
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Малавита
10 Малавита
криминал, драма, триллер 2013, США / Франция
7.1
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Va-банк
11 Va-банк
криминал, драма, триллер 2013, США
6.6
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Мачете убивает
12 Мачете убивает
криминал, триллер, боевик 2013, США
6.2
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Побочный эффект
13 Побочный эффект
криминал, драма, триллер 2013, США
6.1
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Советник
14 Советник
криминал, триллер, драма 2013, США / Великобритания
5.8
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Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть
15 Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть
боевик, триллер, криминал 2013, США
5.4
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