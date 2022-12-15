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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов США Криминал

Рейтинг американских фильмов в жанре криминал

Джентльмены
1 Джентльмены
боевик, криминал 2020, США
8.7
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Достать ножи
2 Достать ножи
детектив, драма, криминал, комедия 2019, США
8.6
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Брат 2
3 Брат 2
боевик, криминал 2000, США / Россия
8.6
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Не время умирать
4 Не время умирать
боевик, криминал, триллер, приключения 2021, США / Великобритания
8.5
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Игра
5 Игра
криминал, приключения, триллер 1997, США
8.5
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Шерлок Холмс
6 Шерлок Холмс
драма, боевик, криминал, приключения, мистика 2009, США / Великобритания
8.5
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Бэтмен
7 Бэтмен
фантастика, боевик, криминал 2022, США
8.4
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Шерлок Холмс: Игра теней
8 Шерлок Холмс: Игра теней
приключения, криминал 2011, США
8.3
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Дом Gucci
9 Дом Gucci
криминал, драма, триллер 2021, США
8.3
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Иллюзия обмана
10 Иллюзия обмана
криминал, триллер 2013, США
8.3
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Маска
11 Маска
фэнтези, криминал, комедия 1994, США
8.3
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Семь
12 Семь
мистика, криминал, триллер 1995, США
8.2
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Крепкий орешек
13 Крепкий орешек
триллер, криминал, боевик 1988, США
8.2
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Отступники
14 Отступники
криминал, драма, триллер 2006, США
8.2
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Смерть на Ниле
15 Смерть на Ниле
детектив, криминал, драма 2022, США / Великобритания
8.2
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Реквием по мечте
16 Реквием по мечте
драма, криминал 2000, США
8.2
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Одиннадцать друзей Оушена
17 Одиннадцать друзей Оушена
криминал, триллер 2001, США / Австралия
8.2
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Джокер
18 Джокер
криминал, драма 2019, США
8.1
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Плохие парни навсегда
19 Плохие парни навсегда
боевик, криминал, комедия 2020, США
8.1
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Мотылек
20 Мотылек
драма, криминал, биография 2017, Сербия / Черногория / Мальта / США
8.1
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Девушка с татуировкой дракона
21 Девушка с татуировкой дракона
криминал, триллер 2011, США
8.1
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Лицо со шрамом
22 Лицо со шрамом
драма, криминал 1983, США
8.1
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Скорость
23 Скорость
триллер, криминал, боевик 1994, США
8.0
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Призрак
24 Призрак
криминал, драма, триллер 2010, США
8.0
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Три билборда на границе Эббинга, Миссури
25 Три билборда на границе Эббинга, Миссури
драма, триллер, криминал 2017, США / Великобритания
8.0
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Форсаж
26 Форсаж
триллер, боевик, криминал 2001, США / Германия
7.9
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Форсаж: Хоббс и Шоу
27 Форсаж: Хоббс и Шоу
боевик, криминал 2019, США
7.9
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Бэтмен: начало
28 Бэтмен: начало
криминал, триллер, приключения, сказка, боевик 2005, США
7.9
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Один дома
29 Один дома
криминал, комедия, семейный 1990, США
7.9
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Схватка
30 Схватка
драма, криминал 1995, США
7.9
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Пила 6
31 Пила 6
триллер, мистика, криминал, ужасы 2009, США / Канада / Великобритания / Австралия
7.9
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Неизвестный
32 Неизвестный
драма, криминал, триллер 2011, США
7.9
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Форсаж 8
33 Форсаж 8
боевик, триллер, криминал 2017, США
7.9
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Город тайн
34 Город тайн
криминал, драма, мистика 2020, Австралия / США
7.8
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Форсаж 6
35 Форсаж 6
боевик, драма, триллер, криминал 2013, США
7.8
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Великий уравнитель 2
36 Великий уравнитель 2
боевик, криминал, триллер 2018, США
7.8
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Простая просьба
37 Простая просьба
триллер, криминал, детектив 2018, США
7.8
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На гребне волны
38 На гребне волны
драма, приключения, биография, триллер, криминал 1991, США
7.8
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Волк с Уолл-стрит
39 Волк с Уолл-стрит
драма, криминал 2013, США
7.8
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Американская история Х
40 Американская история Х
криминал, драма 1998, США
7.8
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Малыш на драйве
41 Малыш на драйве
боевик, криминал, триллер 2017, США / Великобритания
7.8
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Двойной форсаж
42 Двойной форсаж
боевик, триллер, драма, криминал 2003, США / Германия
7.8
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Пароль
43 Пароль "Рыба-меч"
триллер, криминал, боевик 2001, США / Австралия
7.8
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Город грехов
44 Город грехов
криминал, триллер, драма, боевик 2005, США
7.8
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Гангстер
45 Гангстер
криминал, драма 2007, США
7.8
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Вестсайдская история
46 Вестсайдская история
мюзикл, мелодрама, криминал 2021, США
7.8
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Призрак в доспехах
47 Призрак в доспехах
криминал, драма, фантастика, боевик 2017, США
7.7
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Выстрел в пустоту
48 Выстрел в пустоту
триллер, драма, криминал 2017, США
7.7
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Разбогатей или сдохни
49 Разбогатей или сдохни
драма, мюзикл, боевик, криминал 2005, США
7.7
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Форсаж 7
50 Форсаж 7
криминал, триллер, боевик 2015, США
7.7
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Защитник
51 Защитник
криминал 2011, США
7.7
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Падение Лондона
52 Падение Лондона
криминал, боевик, триллер 2015, США / Великобритания
7.7
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Паркер
53 Паркер
криминал, триллер 2013, США
7.7
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Ангелы и демоны
54 Ангелы и демоны
криминал, мистика, драма, триллер 2009, США
7.7
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Убить Билла 2
55 Убить Билла 2
боевик, драма, триллер, криминал 2004, США
7.7
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8 подруг Оушена
56 8 подруг Оушена
криминал, комедия, боевик 2017, США
7.7
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Великий уравнитель
57 Великий уравнитель
триллер, криминал, боевик 2014, США
7.7
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Самый пьяный округ в мире
58 Самый пьяный округ в мире
драма, криминал 2012, США
7.6
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Прощай, детка, прощай
59 Прощай, детка, прощай
драма, криминал, мистика 2007, США
7.6
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Красная жара
60 Красная жара
комедия, триллер, криминал, боевик 1988, США
7.6
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Никто
61 Никто
боевик, триллер, криминал 2021, США
7.6
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Мертвец
62 Мертвец
криминал, вестерн, драма, приключения 1995, США / Германия / Япония
7.6
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Любой ценой
63 Любой ценой
криминал, драма 2016, США
7.5
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Синистер
64 Синистер
криминал, ужасы 2012, США
7.5
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Дежа вю
65 Дежа вю
фантастика, триллер, боевик, криминал, приключения, драма, мелодрама 2006, США
7.5
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Форсаж 9
66 Форсаж 9
боевик, криминал 2021, США
7.5
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Пила 4
67 Пила 4
криминал, ужасы, триллер 2007, США
7.5
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Город воров
68 Город воров
драма, мелодрама, триллер, криминал 2010, США
7.5
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Альфа Дог
69 Альфа Дог
криминал, драма 2006, США
7.5
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Рейд
70 Рейд
боевик, триллер, криминал 2011, Индонезия / США / Франция
7.5
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Тройной форсаж: Токийский дрифт
71 Тройной форсаж: Токийский дрифт
боевик, криминал, триллер 2006, США / Германия
7.5
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Пристрели их
72 Пристрели их
криминал, драма, триллер, боевик 2007, США
7.5
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Пленницы
73 Пленницы
триллер, драма, криминал 2013, США
7.5
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Убить Билла
74 Убить Билла
драма, комедия, криминал, триллер, боевик 2003, США
7.5
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Избави нас от лукавого
75 Избави нас от лукавого
криминал, боевик, триллер, ужасы 2014, США
7.5
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Need for speed: Жажда скорости
76 Need for speed: Жажда скорости
боевик, драма, триллер, криминал 2014, США
7.5
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Сделано в Америке
77 Сделано в Америке
триллер, криминал 2017, США
7.5
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Мачете
78 Мачете
боевик, криминал, триллер 2010, США
7.5
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Помни
79 Помни
криминал, мистика, триллер 2000, США
7.4
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Призрачный патруль
80 Призрачный патруль
боевик, комедия, криминал 2013, США
7.4
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Право на убийство
81 Право на убийство
криминал, драма 2008, США
7.4
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Телохранитель
82 Телохранитель
мелодрама, криминал 2010, США / Великобритания
7.4
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Город грехов 2: Женщина, ради которой стоит убивать
83 Город грехов 2: Женщина, ради которой стоит убивать
драма, криминал, боевик, триллер 2014, США
7.4
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Пила 3
84 Пила 3
триллер, криминал, ужасы 2006, США
7.4
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Kingsman: Золотое кольцо
85 Kingsman: Золотое кольцо
боевик, криминал, приключения 2017, США
7.4
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Разрушитель
86 Разрушитель
боевик, комедия, фантастика, криминал 1993, США
7.4
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Сиротский Бруклин
87 Сиротский Бруклин
криминал, триллер 2019, США
7.4
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Ромео + Джульетта
88 Ромео + Джульетта
драма, мелодрама, криминал 1996, США
7.3
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Охотники на гангстеров
89 Охотники на гангстеров
криминал, драма 2013, США
7.3
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Не дыши 2
90 Не дыши 2
криминал, ужасы, триллер 2021, США
7.3
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Час пик 3
91 Час пик 3
боевик, триллер, криминал, комедия 2007, США
7.2
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Поймай толстуху, если сможешь
92 Поймай толстуху, если сможешь
криминал, комедия 2013, США
7.2
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Место под соснами
93 Место под соснами
драма, криминал 2012, США
7.2
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Два ствола
94 Два ствола
драма, криминал, боевик, триллер 2013, США
7.2
Оцените
Патруль
95 Патруль
детектив, драма, триллер, криминал 2012, США
7.2
Оцените
Наркокурьер
96 Наркокурьер
детектив, криминал, драма 2019, США
7.2
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Как украсть миллион
97 Как украсть миллион
мелодрама, криминал, комедия 1966, США
7.2
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Из ада
98 Из ада
триллер, криминал, мистика, ужасы 2001, США
7.2
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Иллюзия обмана 2
99 Иллюзия обмана 2
криминал, триллер, комедия 2016, США
7.2
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Козырные тузы
100 Козырные тузы
драма, криминал, боевик, комедия 2007, Великобритания / США / Франция
7.2
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