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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов США Комедия 2025

Рейтинг американских фильмов в жанре комедия 2025 года

Лило и Стич 8.1
1 Лило и Стич Игровой ремейк одноименного диснеевского мультфильма о милом и шкодливом инопланетянине
боевик, приключения, комедия 2025, США
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Рейс навылет 7.1
2 Рейс навылет Бывший спецагент попадает на самолет, наполненный искусными киллерами
боевик, комедия 2025, США
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Кровавый урожай 6.6
3 Кровавый урожай Веселый слэшер о смертоносном клоуне, который со вкусом расправляется с подростками
комедия, ужасы 2025, США / Канада / Люксембург
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Смерть единорога 6.4
4 Смерть единорога Отец и дочь сбивают на авто мифическое животное, навлекая на себя жестокую месть его сородичей
комедия, ужасы 2025, США
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Микки Монстр 5.2
5 Микки Монстр Пропитанный детской злобой мышонок устраивает кровавую бойню в мегаполисе
комедия, ужасы 2025, США
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Шпионская свадьба 4.6
6 Шпионская свадьба Ребел Уилсон спасает подруг от террористов. Комедийное переосмысление шпионских боевиков
боевик, комедия 2025, США
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