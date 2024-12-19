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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов США Комедия 2023

Рейтинг американских фильмов в жанре комедия 2023 года

Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
1 Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
триллер, боевик, комедия 2023, США
8.3
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Знакомство родителей
2 Знакомство родителей
комедия, мелодрама 2023, США
6.2
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Самые ожидаемые фильмы
437
Аватар 4 17 декабря 2026
410
Аватар 3 19 декабря 2024
301
Форсаж 10 18 мая 2023
202
Трансформеры: Восхождение Звероботов 8 июня 2024
168
Флэш 22 июня 2023
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Чебурашка
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Кот в сапогах 2: Последнее желание
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