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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов США Комедия 2021

Рейтинг американских фильмов в жанре комедия 2021 года

Шан-Чи и легенда десяти колец
1 Шан-Чи и легенда десяти колец
фэнтези, боевик, комедия 2021, США
8.8
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Круэлла
2 Круэлла
комедия 2021, США
8.8
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Главный герой
3 Главный герой
фантастика, боевик, комедия, приключения 2021, США
8.5
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Энканто
4 Энканто
приключения, анимация, комедия 2021, США / Колумбия
8.4
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Семейка Аддамс: Горящий тур
5 Семейка Аддамс: Горящий тур
анимация, ужасы, комедия, семейный 2021, США / Великобритания / Канада
8.1
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Лакричная пицца
6 Лакричная пицца
комедия, драма 2021, США
8.0
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Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан»
7 Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан»
мелодрама, комедия 2021, США
7.8
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Охотники за привидениями: наследники
8 Охотники за привидениями: наследники
фантастика, приключения, комедия 2021, США
7.8
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Телохранитель жены киллера
9 Телохранитель жены киллера
боевик, комедия 2021, США
7.5
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Космический джем: Новое поколение
10 Космический джем: Новое поколение
анимация, комедия, фэнтези, фантастика 2021, США
6.7
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Вальдо
11 Вальдо
криминал, комедия 2021, США
6.5
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Отчаянные аферистки
12 Отчаянные аферистки
комедия 2021, США
6.3
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King’s man: Начало
13 King’s man: Начало
боевик, комедия 2021, США / Великобритания
6.0
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