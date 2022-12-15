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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов США Комедия 2018

Рейтинг американских фильмов в жанре комедия 2018 года

Как приручить дракона 3
1 Как приручить дракона 3
анимация, семейный, комедия, приключения 2018, США
8.8
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Семья по-быстрому
2 Семья по-быстрому
комедия 2018, США
8.2
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Ральф против интернета
3 Ральф против интернета
анимация, комедия, фантастика, приключения, семейный 2018, США
8.2
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Монстры на каникулах 3: Море зовет
4 Монстры на каникулах 3: Море зовет
анимация, семейный, комедия 2018, США
8.1
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Дэдпул 2
5 Дэдпул 2
боевик, приключения, комедия, фантастика 2018, США
8.0
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За бортом
6 За бортом
мелодрама, комедия 2018, США
8.0
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Книжный клуб
7 Книжный клуб
комедия 2018, США
7.7
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Ночные игры
8 Ночные игры
комедия, детектив 2018, США
7.7
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Красотка на всю голову
9 Красотка на всю голову
комедия 2018, США
7.6
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Кристофер Робин
10 Кристофер Робин
приключения, комедия, семейный 2018, США
7.5
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Смолфут
11 Смолфут
анимация, фэнтези, комедия, семейный 2018, США
7.5
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Ты водишь!
12 Ты водишь!
комедия 2018, США
7.5
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Начни сначала
13 Начни сначала
комедия 2018, США
7.5
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Остров собак
14 Остров собак
анимация, комедия, драма, фэнтези 2018, США
7.4
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Волшебный парк Джун
15 Волшебный парк Джун
анимация, комедия, приключения, семейный 2018, США / Испания
7.4
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Псы под прикрытием
16 Псы под прикрытием
комедия, приключения, семейный 2018, США / Великобритания
7.4
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Во всё тяжкое
17 Во всё тяжкое
драма, комедия 2018, США
7.3
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Папа-мама Гусь
18 Папа-мама Гусь
анимация, комедия, семейный 2018, США / Китай
7.3
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Ужастики 2: Беспокойный Хеллоуин
19 Ужастики 2: Беспокойный Хеллоуин
комедия, фэнтези, приключения 2018, США
7.1
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ЛЕГО Фильм-2
20 ЛЕГО Фильм-2
анимация, комедия, семейный 2018, США / Австралия / Дания
7.1
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1+1: Голливудская история
21 1+1: Голливудская история
драма, комедия 2018, США
7.0
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Шпион, который меня кинул
22 Шпион, который меня кинул
комедия, боевик 2018, США
6.6
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Секса не будет!!!
23 Секса не будет!!!
комедия 2018, США
5.8
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Как женить холостяка
24 Как женить холостяка
комедия, мелодрама 2018, США
5.4
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