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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов США Комедия 2017

Рейтинг американских фильмов в жанре комедия 2017 года

Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
1 Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
комедия, фэнтези, боевик, приключения 2017, США
8.4
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Телохранитель киллера
2 Телохранитель киллера
боевик, комедия 2017, США
8.3
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Собачья жизнь
3 Собачья жизнь
драма, комедия 2017, США
8.2
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Гадкий я 3
4 Гадкий я 3
приключения, комедия, анимация 2017, США
8.1
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8 подруг Оушена
5 8 подруг Оушена
криминал, комедия, боевик 2017, США
7.7
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Босс-молокосос
6 Босс-молокосос
комедия, семейный 2017, США
7.6
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Вечеринка
7 Вечеринка
драма, комедия 2017, Великобритания / США
7.3
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Спасатели Малибу
8 Спасатели Малибу
комедия, боевик 2017, США
7.3
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Трио в перьях
9 Трио в перьях
анимация, комедия, семейный 2017, США / Германия / Бельгия
7.3
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Здравствуй, папа, Новый год! 2
10 Здравствуй, папа, Новый год! 2
комедия 2017, США
6.9
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Удача Логана
11 Удача Логана
комедия 2017, США
6.7
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Тоня против всех
12 Тоня против всех
биография, комедия, спорт 2017, США
6.7
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Реальная белка 2
13 Реальная белка 2
анимация, комедия, приключения 2017, США / Канада / Корея
6.4
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Очень плохие мамочки 2
14 Очень плохие мамочки 2
комедия 2017, США
6.4
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Смурфики: Затерянная деревня
15 Смурфики: Затерянная деревня
комедия, анимация 2017, США
6.3
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Колесо чудес
16 Колесо чудес
комедия 2017, США
6.3
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Эмоджи фильм
17 Эмоджи фильм
комедия, анимация 2017, США
6.2
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Субурбикон
18 Субурбикон
комедия, криминал, детектив 2017, США
6.1
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ЛЕГО Ниндзяго Фильм
19 ЛЕГО Ниндзяго Фильм
анимация, комедия, приключения 2017, США / Дания
6.0
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Очень плохие девчонки
20 Очень плохие девчонки
комедия 2017, США
5.9
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Короче
21 Короче
комедия, драма 2017, США
5.6
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