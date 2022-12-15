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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов США Комедия 2016

Рейтинг американских фильмов в жанре комедия 2016 года

Зверополис
1 Зверополис
анимация, боевик, приключения, семейный, комедия 2016, США
8.5
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Аисты
2 Аисты
комедия, анимация 2016, США
7.6
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Тайная жизнь домашних животных
3 Тайная жизнь домашних животных
анимация, комедия 2016, США
7.5
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Отпетые напарники
4 Отпетые напарники
боевик, приключения, комедия 2016, США / Китай / Гонконг
7.5
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Почему он?
5 Почему он?
комедия 2016, США
7.4
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Парни со стволами
6 Парни со стволами
комедия 2016, США
7.4
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Кунг-фу Панда 3
7 Кунг-фу Панда 3
анимация, приключения, боевик, семейный, комедия 2016, США / Китай
7.4
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Уйти красиво
8 Уйти красиво
комедия 2016, США
7.4
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В поисках Дори
9 В поисках Дори
комедия, приключения, анимация 2016, США
7.3
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Славные парни
10 Славные парни
комедия 2016, США
7.3
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Ла-Ла Ленд
11 Ла-Ла Ленд
мюзикл, драма, мелодрама, комедия 2016, США
7.3
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Его собачье дело
12 Его собачье дело
комедия 2016, США
7.2
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Черепашки-ниндзя 2
13 Черепашки-ниндзя 2
фантастика, комедия, приключения, фэнтези, боевик 2016, США
7.2
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Ледниковый период: Столкновение неизбежно
14 Ледниковый период: Столкновение неизбежно
комедия, анимация 2016, США
7.2
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Во всем виноват енот
15 Во всем виноват енот
комедия, драма 2016, США
7.2
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Капитан Фантастик
16 Капитан Фантастик
драма, комедия, приключения 2016, США
7.2
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Новогодний корпоратив
17 Новогодний корпоратив
комедия 2016, США
7.2
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Иллюзия обмана 2
18 Иллюзия обмана 2
криминал, триллер, комедия 2016, США
7.2
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Монстр траки
19 Монстр траки
фантастика, боевик, комедия 2016, США
7.1
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Человек - швейцарский нож
20 Человек - швейцарский нож
приключения, драма, комедия 2016, США
7.0
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Очень плохие мамочки
21 Очень плохие мамочки
комедия 2016, США
7.0
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Шпионы по соседству
22 Шпионы по соседству
комедия 2016, США
7.0
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Охотники за привидениями
23 Охотники за привидениями
боевик, комедия, фантастика 2016, США
6.8
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Моя девушка - монстр
24 Моя девушка - монстр
триллер, фантастика, мелодрама, комедия 2016, США
6.6
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Полный расколбас
25 Полный расколбас
комедия 2016, США
6.0
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