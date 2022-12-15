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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов США Комедия 2013

Рейтинг американских фильмов в жанре комедия 2013 года

Университет монстров
1 Университет монстров
комедия, семейный, фэнтези, приключения, анимация 2013, США
8.3
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Семейка Крудс
2 Семейка Крудс
анимация, комедия, приключения, семейный 2013, США
8.1
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Мы - Миллеры
3 Мы - Миллеры
комедия 2013, США
8.0
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Призрачный патруль
4 Призрачный патруль
боевик, комедия, криминал 2013, США
7.4
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РЭД 2
5 РЭД 2
боевик, комедия, триллер 2013, США
7.4
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Невероятная жизнь Уолтера Митти
6 Невероятная жизнь Уолтера Митти
комедия 2013, США
7.4
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Мальчишник в Вегасе 3
7 Мальчишник в Вегасе 3
комедия 2013, США
7.3
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Копы в юбках
8 Копы в юбках
комедия 2013, США
7.3
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Кадры
9 Кадры
комедия 2013, США
7.2
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Поймай толстуху, если сможешь
10 Поймай толстуху, если сможешь
криминал, комедия 2013, США
7.2
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Кровью и потом: Анаболики
11 Кровью и потом: Анаболики
драма, боевик, комедия 2013, США
7.2
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Одноклассники 2
12 Одноклассники 2
комедия 2013, США
7.2
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Starперцы
13 Starперцы
комедия, драма 2013, США
7.1
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Облачно... 2: Месть ГМО
14 Облачно... 2: Месть ГМО
семейный, анимация, комедия 2013, США
7.0
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Дом с паранормальными явлениями
15 Дом с паранормальными явлениями
комедия 2013, США
7.0
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21 и больше
16 21 и больше
комедия 2013, США
6.8
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Несносный дед
17 Несносный дед
комедия, документальный 2013, США
6.3
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Очень страшное кино 5
18 Очень страшное кино 5
триллер, комедия, ужасы 2013, США
6.0
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Муви 43
19 Муви 43
комедия 2013, США
5.5
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