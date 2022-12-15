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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов США Комедия 2012

Рейтинг американских фильмов в жанре комедия 2012 года

Ледниковый период 4: Континентальный дрейф
1 Ледниковый период 4: Континентальный дрейф
комедия, анимация, семейный, приключения 2012, США
8.2
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Монстры на каникулах
2 Монстры на каникулах
комедия, анимация, семейный 2012, США
8.0
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Американский пирог: Все в сборе
3 Американский пирог: Все в сборе
комедия 2012, США
7.6
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Проект Х: Дорвались
4 Проект Х: Дорвались
комедия 2012, США
7.5
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Лето. Одноклассники. Любовь
5 Лето. Одноклассники. Любовь
комедия 2012, США
7.5
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Охотники на ведьм
6 Охотники на ведьм
комедия, боевик, ужасы 2012, США / Германия
7.4
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Мой парень - псих
7 Мой парень - псих
комедия, драма 2012, США
7.4
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Мачо и ботан
8 Мачо и ботан
комедия, боевик 2012, США
7.4
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Папа - досвидос
9 Папа - досвидос
комедия 2012, США
7.2
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Королевство полной луны
10 Королевство полной луны
комедия 2012, США
7.2
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Агент под прикрытием
11 Агент под прикрытием
боевик, комедия 2012, США
7.2
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Толстяк на ринге
12 Толстяк на ринге
боевик, комедия 2012, США
7.2
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Семь психопатов
13 Семь психопатов
комедия 2012, США / Великобритания
7.2
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Римские приключения
14 Римские приключения
комедия 2012, США / Италия / Испания
7.2
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Белоснежка: месть гномов
15 Белоснежка: месть гномов
комедия, фэнтези 2012, США
7.0
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Диктатор
16 Диктатор
комедия 2012, США
7.0
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Дружинники
17 Дружинники
фантастика, комедия 2012, США
6.8
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Франкенвини
18 Франкенвини
фантастика, ужасы, комедия, анимация 2012, США
6.5
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Холостячки
19 Холостячки
комедия 2012, США
5.4
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Билет на VEGA$
20 Билет на VEGA$
приключения, комедия 2012, США / Россия
5.3
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