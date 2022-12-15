Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов США Комедия 2011

Рейтинг американских фильмов в жанре комедия 2011 года

Пираты Карибского моря: На странных берегах
1 Пираты Карибского моря: На странных берегах
боевик, комедия, приключения 2011, США
8.6
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Рио
2 Рио
комедия, семейный, анимация, приключения 2011, США
8.3
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Притворись моей женой
3 Притворись моей женой
мелодрама, комедия 2011, США
8.3
Оцените
Мальчишник 2: Из Вегаса в Бангкок
4 Мальчишник 2: Из Вегаса в Бангкок
комедия 2011, США
8.2
Оцените
Значит, война
5 Значит, война
комедия, боевик, мелодрама 2011, США
8.2
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Кунг-Фу Панда 2
6 Кунг-Фу Панда 2
комедия, анимация 2011, США
8.2
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Кот в сапогах
7 Кот в сапогах
фэнтези, комедия, анимация, приключения 2011, США
8.1
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Элвин и бурундуки 3
8 Элвин и бурундуки 3
семейный, мюзикл, комедия 2011, США
7.9
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Хочу как ты
9 Хочу как ты
комедия 2011, США
7.8
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Пингвины мистера Поппера
10 Пингвины мистера Поппера
комедия 2011, США
7.8
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Монте-Карло
11 Монте-Карло
комедия 2011, США
7.8
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Тачки 2
12 Тачки 2
анимация, комедия, семейный 2011, США
7.7
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Секс по дружбе
13 Секс по дружбе
комедия 2011, США
7.7
Оцените
Больше чем секс
14 Больше чем секс
мелодрама, комедия 2011, США
7.7
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Очень плохая училка
15 Очень плохая училка
комедия 2011, США
7.6
Оцените
16 "Старый" новый год
мелодрама, комедия 2011, США
7.6
Оцените
Пол: Секретный материальчик
17 Пол: Секретный материальчик
фантастика, комедия 2011, Франция / Великобритания / США / Испания
7.6
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Дети шпионов в 4D
18 Дети шпионов в 4D
фантастика, приключения, семейный, боевик, комедия 2011, США
7.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Третий лишний
19 Третий лишний
комедия 2011, США
7.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Большие Мамочки. Сын как отец
20 Большие Мамочки. Сын как отец
комедия 2011, США
7.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Несносные боссы
21 Несносные боссы
комедия 2011, США
7.5
Оцените
Агент Джонни Инглиш: Перезагрузка
22 Агент Джонни Инглиш: Перезагрузка
комедия 2011, США
7.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Полночь в Париже
23 Полночь в Париже
комедия, мелодрама 2011, США
7.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Как украсть небоскреб
24 Как украсть небоскреб
комедия, боевик 2011, США
7.4
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Такие разные близнецы
25 Такие разные близнецы
комедия 2011, США
7.4
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Храбрые перцем
26 Храбрые перцем
комедия 2011, США
7.4
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Эта дурацкая любовь
27 Эта дурацкая любовь
комедия 2011, США
7.4
Оцените
Безбрачная неделя
28 Безбрачная неделя
комедия 2011, США
7.3
Оцените
Вышибала
29 Вышибала
комедия 2011, США
7.3
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Бунт ушастых
30 Бунт ушастых
комедия 2011, США
7.3
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Мой парень из зоопарка
31 Мой парень из зоопарка
комедия, мелодрама 2011, США
7.3
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Медведь Йоги
32 Медведь Йоги
анимация, приключения, семейный, комедия 2011, США / Новая Зеландия
6.7
Оцените
Девичник в Вегасе
33 Девичник в Вегасе
комедия 2011, США
6.2
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Жанр
Страна
Год
Сбросить
Самые ожидаемые фильмы Топ 1000 лучших фильмов Лучшие фильмы в прокате Лучшие фильмы 2021 года Лучшие фильмы 2020 года Лучшие фильмы 2019 года Лучшие фильмы 2018 года Лучшие отечественные фильмы Лучшие фильмы по странам Лучшие фильмы по жанрам Лучшие фильмы по годам
Самые ожидаемые фильмы
771
Аватар 2: Путь воды 15 декабря 2022
206
Аватар 4 17 декабря 2026
173
Аватар 3 19 декабря 2024
148
Аквамен 2 16 марта 2023
131
Черная Пантера: Ваканда навеки 10 ноября 2022
Лучшие фильмы в прокате
9.1
Человек-паук: Нет пути домой
9.1
Зеленая миля
9.0
Черный телефон
9.0
Коати. Легенда джунглей
8.9
Байкал. Удивительные приключения Юмы
Топ 1000 лучших фильмов
9.1
Человек-паук: Нет пути домой
9.1
Зеленая миля
9.0
1+1
9.0
Король Лев
9.0
Ходячий замок
Related video
Сбежавший в США Крамаров умер так, как боялся больше всего
Сгорела на работе: экстрасенс назвал причину гибели Полищук
Звезда «Служебного романа» едва не бросила роль из-за оскорбительно низкого гонорара
Не поверите, в чем обвиняли «Спокойной ночи, малыши!»
Повел себя некорректно: из-за чего Моргунов поссорился с Гайдаем
«Врагу не пожелаешь»: вот о какой драме много лет молчала Заворотнюк
Свадебный зал вместо гостиной: иностранцы высмеяли особняк Малышевой
«Кто ей вернет здоровье?»: россиянам напомнили о подвиге Пугачевой
«Запад завидовал»: звезда «В бой идут одни старики» напомнил о важном
Почти полностью парализован: раскрыто жуткое состояние Бориса Моисеева
Малахов бросил все, чтобы быть рядом с избитой матерью
Олимпийская чемпионка жалуется на маленькую пенсию: «Где-то, наверное, 85-90 тысяч»
Приложение киноафиши